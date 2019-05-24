公平合作是唯一正確選擇　零和博弈必將失敗

中評社香港5月24日電／人民日報今天發表署名鐘聲的文章，題為“公平合作是唯一正確的選擇 零和博弈必將失敗”。全文如下。



一位西方歷史學家曾經這樣說，人們之所以陷入不可挽回的災難，常常是因為自己的愚蠢。那些身體已進入21世紀，但腦袋還停留在冷戰思維、零和博弈舊時代的美國政客，正在為這一論斷提供新的例證。一段時間以來，他們輪番叫囂“在太空競爭中打敗中國”“中國竊取美國知識產權”等論調，還與史蒂夫·班農等過氣政客一唱一和，編造“中國想成為全球霸主”的說辭，仿佛對美國來說“天就要塌下來了”。



當前，零和思維頑症在美國決策圈肆虐，一些人看到美國貿易有逆差就肆意對貿易夥伴加征關稅；看到別國科技創新成果就污蔑別人是知識產權小偷；看到“一帶一路”的“朋友圈”越來越大就打著“債務陷阱”幌子四處造謠；看到中國的國際影響力日益提升就滿世界污蔑中傷中國。



這些人不惜動用外交、經濟乃至軍事資源，通過恐嚇、制裁乃至戰爭手段，試圖達到“喂飽自己、餓死別人”的醜陋目的。殊不知，這些鼠目寸光的行為，非但不能讓美國“再次偉大”，只會讓美國陷入嚴重自耗。美國布魯金斯學會統計，從1982年到1984年，美國對日本汽車行業實施貿易制裁，美國汽車製造業減少6萬個工作崗位，成為里根總統任內美國失業率最高時期。美國彼得森國際經濟研究所的一份報告顯示，在1945－1969年、1970－1989年、1990－2000年這3個時段，美國對外制裁的成功率分別是50%、31%和29%。也就是說，雖然美國對外制裁的次數在增多，但制裁的作用卻在遞減。有的美國學者甚至認為美國對外制裁的成功率僅有5%。



在零和博弈的怪圈中走火入魔，美國不斷陷入戰略困境，其種種做法更是遭到包括美國在內的國際社會普遍指責。美國戰略與國際問題研究中心貿易專家威廉·賴因施指出，如今的國際貿易是國家間的雙贏合作而非零和博弈，美國現行貿易政策更像是17、18世紀重商主義政策的延續，並不符合21世紀經濟全球化現實。在美國哥倫比亞大學經濟學教授傑弗裡·薩克斯看來：美國政府一意孤行，採取“美國優先”的極端主義政策，蓄意破壞國際規則，很可能讓美國“從二戰後的世界領導者”變成“21世紀的無賴國家”。對於美國政府當前奉行的單邊貿易政策，歐盟官員直言：“貿易政策不是零和遊戲，不是輸贏之爭。歐盟相信，貿易能夠而且應該是雙贏。”