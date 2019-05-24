美媒社論：美赤裸裸攻擊華為是嚴重錯誤

中評社北京5月24日電／美國彭博新聞社網站5月20日刊發題為《特朗普攻擊華為是一個嚴重的錯誤》的社論。全文編譯如下：



在與中國圍繞貿易和國家安全的鬥爭中，美國有諸多合理的不滿，也有各種各樣尋求補償的武器，但這並不意味著其應當把這些武器全都用上。



美國剛剛向華為技術有限公司發射的“核彈”就是一個很好的例子。上周，美國商務部將華為及70家關聯企業列入了一份“實體名單”，這意味著美國供應商與這些企業做生意時可能需要許可證。華為的手機和網絡設備都依賴美國的零部件，包括先進的半導體。如果這一禁令得到嚴格執行，可能會導致中國最知名的公司之一破產。這家公司雇傭了超過18萬人。



這將是一個嚴重的錯誤。



美國長期以來一直指稱華為對美國的國家安全構成了威脅。我們當然有理由擔心，將華為設備納入美國的網絡將令後者很容易受到間諜活動以及—— 一旦發生衝突——蓄意破壞的影響。但美國已經在採取其他審慎的措施防止華為的設備在國內使用。尋求讓這家公司破產的做法既不恰當，也極不明智。



首先，這會造成附帶損害。世界各地並無過錯的公司——包括華為的美國供應商——可能會失去生意，受到影響，並且需要承擔巨額的新成本。對美國施壓要求其回避華為設備進行抵制的盟友們，會對被逼到走投無路感到不滿：即使特朗普總統稍稍放鬆套索，也難保今後不會再實施限制。而中國只會加倍努力在國內發展先進技術。



作為一項談判策略，這一決定就更沒有意義了。美國官員聲稱此事與停滯不前的貿易談判無關，但這看上去顯然很像是特朗普想利用華為作為籌碼，正如他去年對中興通訊股份有限公司所做的那樣。特朗普在繼續其分散的貿易戰的過程中，已經太多次援引國家安全作為籌碼。這樣做將開創又一個可怕的先例，而且幾乎肯定會事與願違：這將加劇當前的僵局，使北京幾乎沒有遵守任何最終協議的動力。

