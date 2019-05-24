外媒認為：稀土是中國手中的一張王牌

芒廷山口稀土加工設施內待處理的稀土精礦（圖片來源：參考消息網） 中評社北京5月24日電／外媒稱，中國領導人本周視察了一家稀土永磁材料生產商。在中美貿易摩擦日益升級的背景下，這釋放出了一個強烈的信息：倘若事態惡化，中國手中仍有幾張重要的牌。其中之一是稀土。



據英國《金融時報》網站5月21日報道，稀土是一組金屬的簡稱，包含17種金屬元素，有著各種各樣的高科技用途。中國的稀土儲量居世界第一位。稀土在2010年引起了國際關注，現在很多加工活動是在中國進行的。稀土被制成複雜的下游零配件，譬如磁體、傳感器或儀表板。圍繞稀土的任何新較量的焦點都將集中在這些產品而不是基礎礦物上。



美國上周決定將中國電信企業華為公司列入黑名單。美國此舉可能給全球科技行業帶來強烈的衝擊波，以至於華盛頓20日不得不給予華為3個月的寬限期，之後禁令才全面生效。



美國智庫新美國組織的高級研究員戴維·亞伯拉罕說：“中國在這場較量中有著很強的實力。他們比我們更了解供應鏈，以及這些稀土材料如何為我們的智能手機、特斯拉電動汽車和戰鬥機提供動力。”



也就是說，稀土不僅對美國的高科技行業（電動汽車、風力發電機等）很重要，對美國的國防也很重要。



美國《華爾街日報》網站5月22日援引得克薩斯礦產資源公司董事長安東尼·馬切塞的說法：此行（視察）傳遞的信號是，要人們記住中國有能力影響美國許多主要產品的生產。安東尼還稱，對追蹤稀土行業的人士和特朗普政府而言，他們明白弦外之音。



另據西班牙《阿貝賽報》網站5月22日報道，中國稀土儲量占世界總儲量的30%左右，但卻控制著世界90%以上的市場供應。考慮到稀土的重要性，美國、澳大利亞、緬甸和布隆迪等國已開始致力於在國內開採稀土資源，以免過度依賴中國。

