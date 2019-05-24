游盈隆：民進黨快被蔡陣營蠻幹搞倒了

游盈隆表示，黨內初選一旦開始，除非競争雙方同意修改，否則不能隨意改變規則。（游盈隆臉書） 中評社台北5月24日電／民進黨22日召開中執會討論2020初選，蔡賴之爭依舊無解。台灣民意基金會董事長游盈隆昨晚在臉書表示，依蔡陣營的邏輯，只要經黨的決策機制通過，那怕是比賽最後一分鐘更改遊戱規則，都是可以的。醒醒吧，蔡陣營的同志們，麥擱亂啦，卡正經壘，民進黨快要乎恁舞倒去了（民進黨快被你們搞倒了）。



游盈隆臉書全文如下：



看522民進黨中執會亂象有感之二



今天一大早五點多起床，寫了幾點522民進黨中執會亂象的感想，感覺意猶未盡，現在再補充寫一些感想，和大家分享。



第一，比賽進行中，不論是一開始、或進行到一半，或進行到最後，都不應該改變遊戲規則，這是在台灣連小學生都知道也奉行不渝的事。但當今台灣第一大黨，完全執政的民進黨中央黨部已經連續上演四次這樣的戲碼，而且還將繼續上演下去，是可忍，孰不可忍？



第二，講民進黨“總統”初選是進行中的事情，沒有人可以否認。兩位“總統”初選參選人，一個是318，一個是321，先後帶著五百萬元新台幣正式登記完畢，彼此心裡都明白接下來的遊戲規則，權利和義務，及何時完成比賽。



第三，我說的雙方是蔡陣營和賴陣營，姑且這麼稱呼，比較不直接碰撞，畢竟都是黨內同志。從初選登記完畢到現在開了四次中執會，3/27、4/10、5/1/、5/22，蔡陣營挾著多數的優勢一再變更初選時程，並企圖改變基本遊戲規則。時程部分一延再延，但遊戲規則的改變尚未得逞。



第四，蔡陣營從主帥、代表、到中執委有一個非常幼稚可笑的盲點，就是，不管何時，凡是由中常會、中執會或全代會（這些蔡英文稱為黨的民主機制）通過的決議都是民主的、合法的、有效的、必須遵守的。意思是這三個機制可以為所欲為，就算是廢掉或修改民進黨的黨綱、黨章，變成威權或極權的黨綱、黨章都是可以的。這根本就是對民主法治的嚴重誤解誤用。蔡陣營從上到下顯然是缺乏“正當法律程序”（due process of law)的基本概念，才會振振有詞的想在初選進行中改變遊戲規則，而且還覺得理直氣壯，實在是荒唐透頂，沒知識到一個連鬼都怕的程度。



第五、依蔡陣營的邏輯，只要經黨的決策機制通過，那怕是比賽最後一分鐘更改遊戱規則，都是可以的。殊不知，黨內初選一旦開始，除非競争双方同意修改，黨決策及執行機制從黨主席以下，中執會、中常會都只能扮演裁判的角色，而裁判只能遵循既定的比賽規則，不能隨意改變規則。這麼簡單的道理，蔡陣營從蔡英文、鄭文燦、陳明文等以下所有的人都不懂或都不在意，一味要蠻幹到底。廣大民進黨黨員和支持者能接受嗎？



醒醒吧，蔡陣營的同志們，麥擱亂啦，卡正經壘，民進黨快要乎恁舞倒去了（民進黨快被搞倒了）。