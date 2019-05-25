中評鏡頭：千古名句回響 在岳陽樓追昔撫今

岳阳楼屹立在洞庭湖畔 （中評社 張爽攝） 中評社北京5月25日電（記者 張爽）“昔聞洞庭水，今上岳陽樓。”



“予觀夫巴陵勝狀，在洞庭一湖。銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯；朝輝夕陰，氣象萬千。”



歷代文人墨客用他們筆下飽蘸情感、文藻動人的詞句形塑了一代代中國人對一座樓的記憶——雖從未到訪，但它的風姿卻從詩詞中領略過，並深深刻印在腦海中，岳陽樓就是一座屬於中國人“共同記憶”的樓。



讓岳陽樓聞名天下的，當屬宋代範仲淹所寫的《岳陽樓記》，這篇散文不僅記敘了岳陽樓陰晴時節的美景，更直抒“不以物喜，不以己悲”的豁達胸臆，而“居廟堂之高則憂其民；處江湖之遠則憂其君”“先天下之憂而憂，後天下之樂而樂”的名句獨步千古，被後世無數讀書人奉為座右銘。



今天到訪岳陽樓，在一樓仍然可以看到《岳陽樓記》的書法作品，游人駐足細細品味，關於岳陽樓的詩詞記憶都湧上心頭，旁邊楹聯上“前不見古人使我愴然涕下”的句子似乎正訴說此刻心情。



與現代建築相比，岳陽樓並不宏偉，只有19米高，但依然游人如織。游人們來這裡找尋從小讀到、長大後在腦海里翻過幾個來回的名句所描述的地方。有趣的是，範仲淹本人並沒有來過岳陽樓，他憑著滕子京寄給他的一張《洞庭秋晚圖》，寫下了這千古名篇。



在岳陽樓上極目遠眺，洞庭湖煙波浩渺，貨輪鳴著汽笛駛過，把參觀者飄蕩在唐詩宋詞中的思緒拉回現代。岳陽樓建在今天岳陽市的鬧市區中，隔著一圍院墻，這邊是岳陽樓的幽幽城門，那邊就是車水馬龍的大街，古今交匯，仿佛時空重叠，這是杜甫、範仲淹們不曾想到的景象。千古岳陽樓，見證著時代車輪滾滾向前。





