反同安定力量組黨將推10席區域“立委”

安定力量召開記者會宣布組黨。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）台灣同婚專法5月24日正式上路創亞洲之先。以基督教友為主體的反同團體、安定力量聯盟選在這天組黨，安定力量黨主席、“立委”參選人孫繼正宣示，安定力量將是“一塊錢的政黨”，相信靠著一點一滴累積，將成為很大力量，安定力量將推出至少10席區域“立委”，同時也會搶佔不分區“立委”席次，盼“為自己下一代著想，不是為下一次選舉”的人能進軍“國會”，取代時代力量成為第三大政黨。



安定力量黨24日選在汐止孫繼正競選辦公室召開記者會宣布組黨，會中有孫繼正、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、安定力量黨副執行長毛嘉慶等10多名成員出席，記者會中也高喊“安定力量、撥亂反正、贏回台灣”展現決心。



記者會中，本身是基督徒的孫繼正表示，安定力量期許是“一塊錢的政黨”，一塊錢可象徵人民、經濟靠著一點一滴的累積，將成為很大的力量。孫繼正強調，現在台灣有很多亂象，包括少子化、貧窮、長照、單親家庭等，對於台灣帶來嚴重的問題，這些問題雖然政府稱重視，可惜卻沒有落實，安定力量將成為一股清新的力量關心老百姓的需求，讓“為自己下一代著想，不是為下一次選舉”的人能“小蝦米對抗大鯨魚”進軍“國會”。



未來規劃，孫繼正強調，安定力量將至少推10席以上的區域“立委”，極盡可能的提名，其中會特別針對同婚法跑票的國民黨區域如大安區等做“直球對決”，同時也會搶攻不分區席次，將會以取代時代力量為目標，成為“國會”第三大政黨。



至於提名時程，毛嘉慶補充，目前已和公投以來志同道合的朋友、家長團體、學界、法界緊密串連中。由於沒有傳統政黨資源打消耗戰，僅承諾會在法定登記前完整公布。