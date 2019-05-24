賴再喊話：犧牲進步價值　民進黨還剩什麼？

賴清德與政治評論節目主持人劉寶傑（左）。（照片：賴清德臉書） 中評社台北5月24日電／“行政院”前院長賴清德22日親自到民進黨中執會提出“新方案”，引發蔡英文陣營高度不滿。賴清德昨晚接受“關鍵時刻”、“政經關不了”兩個節目專訪，賴在臉書做了連結並發文否認“突襲”，他強調，說突襲太沉重，請攻擊我的人留一扇窗，仔細想想。大家一定要瞭解犧牲了進步的價值，民進黨還剩什麼？



針對被指是突襲，賴清德反擊表示，說突襲太沉重，請攻擊他的人留一扇窗，仔細想想，經由更改辦法而贏得初選，是沒有辦法贏得大選的，今天的目標是要贏得大選，初選如果沒有按照原來的機制走，如何談合作、如何談團結？



賴清德22日前往黨中央提出的新方案是：第一個情況，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三個情況，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



賴清德臉書全文如下；



天很高興接受彭文正教授“政經關不了”及劉寶傑先生“關鍵時刻”兩場專訪。以下是我回答兩位主持人提問的重點。



有些人質疑，提出“贏的策略”的時間點，為什麼不在協調時間內提出來？我想告訴大家，前天晚上之前我絕對沒想到中執會要修改選舉辦法，初選已經一延再延，對民進黨而言，改時間已經是破天荒、不可思議的事了；現在初選進行中，若連選舉辦法都要修改，這對黨的傷害很大，萬萬不可行。



如果在初選中遊戲規則可以任意變更，未來黨的機制，是不是在派系的合縱連橫下，都可以被掌握？中執會是黨的決策機制，但還是要根據憲政原則，並不是可以為所欲為，要怎麼做都可以，這個難杜社會悠悠之口，自己講說這樣符合民主，社會是不會接受的。