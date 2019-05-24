柯文哲見日相親信　表態核食進口依歐美標準

柯文哲拜會日本眾議員萩生田光一，並互贈禮物。(照片：台北市政府提供) 中評社台北5月24日電／無黨籍台北市長柯文哲今天上午與日本首相安倍晉三親信、自由民主黨代理幹事長、也是眾議員的萩生田光一早餐會，雙方觸及核食進口議題。根據台媒報道，柯文哲說，他贊成在福島縣周遭縣市食品進口部分，檢驗比照美國與歐盟標準，強調這是科學問題、科學解決，台灣要跟國際接軌，用國際標準就好。此外，柯同時也表達尋求日本支持台灣加入CPTPP想法。



早餐會後，柯文哲接受媒體聯訪時表示，萩生田光一在會中向他抱怨，說其在日本國會裡的立場相當親近台灣，常替台灣發聲，像是力挺台灣加入世界衛生組織（WHO）等，結果台灣禁止福島縣等周遭縣市食品進口，“福島食品事件讓他們這些人都灰頭土臉”。



無黨籍台北市長柯文哲23日上午啟程前往日本訪問，將於26日返台。4天的訪問行程包含：參加台日觀光高峰論壇、考察防災與東京奧運等內容，將走訪東京、富山、福島、仙台等地；並預計與日本首相安倍晉三胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子、重量級眾議員會面，此行被認為是為2020大選鋪路。



對於萩生田光一的抱怨，柯文哲表示，他也贊成在福島縣周遭縣市食品進口部分，檢驗比照美國與歐盟標準。套句蔡英文昨天講的話，it’s science”，強調科學問題、科學解決，台灣要跟國際接軌，用國際標準就好，台灣何必用跟美國、歐盟不一樣的，科學問題科學解決，不要被標題誤導，核災地區食品就不行，但符合安全標準就可以，這事情沒這麼難。



柯文哲說，他也向對方表達尋求日本支持台灣加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）想法，並指台灣在2018年經濟政策最大敗筆是沒有趁勢加入。



他表示，CPTPP只要日本願意支持，台灣再努力一點，很容易進去，“台灣總是要活下去，2018年台灣在經濟政策上最大敗筆，就是沒有趁勢加入CPTPP”。



柯文哲說，他是台灣政治人物中對日本相當友好者，但他不回答當“總統”的假設性題目，只能強調國家戰略不會輕易改變，即“親美日友中”，重申台灣與美國、日本價值觀接近，自然同盟，但也不會對中國惡言相向。