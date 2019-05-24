楊憲宏證實：美國關切民進黨初選改民調方式

楊憲宏接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）資深媒體人楊憲宏今天接受媒體聯訪時表示，他的美方朋友，包括美國官方朋友，都對民進黨初選現在要更改民調方式有些疑慮，才會來詢問他。他強調，不只是美國朋友，而是國際都在看，民進黨你們現在正在做的事情，會影響國際上對你們的看法。蔡英文原本是在國際上值得信賴的人，但是這件事情之後，國際會質疑蔡英文是值得信賴的人嗎？



楊憲宏23日接受部份媒體訪問，證實美國AIT介入民進黨初選 美國務院想知道民進黨是否分裂。並透露AIT不只找民進黨，還問了很多意見領袖的看法。楊憲宏上午現身接受媒體聯訪。



民進黨發言人李明俐今天受訪表示，美國在台協會（AIT）從來沒有針對民進黨初選議題到過黨部，也沒有針對初選跟黨主席卓榮泰接觸過。



楊憲宏說，今天如果民調是正常方法，美方不會有疑慮，現在美方會覺得怎麼會有這麼多違反常態的事情。他也呼籲，黨中央請拿出科學方法證明更改的民調方式，並且下一屆再實施，如果民進黨做到這一些，相信他的美方朋友，不會有麼多關切。



楊憲宏強調，他的美國朋友，包括官方對於民進黨最近狀況非常關切，“但是說介入是錯的，美國是關心，不能說介入”。他們也不只關心民進黨，也關心國民黨。因為台灣選舉關係到美國印太戰略，他們關切是一定。



他也說，美國朋友擔心民進黨分裂，看到民進黨初選不知道終點在哪他們也很關切。他們一定有關切過執政黨，但是得不到答案，他們才來問他。他的反應是你們去問民進黨，但是他們笑一笑，就是問了民進黨也沒答案，他們才會來問他這個可靠消息，因為他這幾年每年都到美國國務院，是他們可信的消息來源。