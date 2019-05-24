美國再次警告土耳其：買俄S400後果嚴重！

中評社北京5月24日電／俄羅斯衛星通訊社5月23日報道，美國國務院發言人摩根·奧塔古斯5月22日向記者表示，美方繼續警告土耳其，採購俄羅斯S-400防空導彈系統將導致嚴重後果。



奧塔古斯指出：“我認為，我們對S-400的立場始終一貫。國務卿邁克·蓬佩奧談過，我們也談過：採購S-400系統將對美國和北約與土耳其的防務關係產生嚴重後果。我們當然希望與土耳其交流，並繼續告訴他們我們對這筆交易的憂慮。”



此前有報道，美國要求土耳其在2個星期之內放棄採購俄羅斯S-400防空導彈系統，並採購美國“愛國者”系統。否則，華盛頓將把安卡拉清理出洛馬公司F-35項目。俄羅斯克里姆林宮和聯邦委員會對這些報道作出了評論。俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫稱，俄羅斯根據土方此前關於S-400交易已經完成的聲明可以得出結論：交易結束，目前正在實施。而聯邦委員會議長馬特維延科也向記者表示，土耳其不會言而無信，不會拒絕接收S-400系統。



土耳其此前表示不會放棄購買S-400防空導彈系統的計劃，並稱首批S-400定於7月份交貨。美國聲稱S-400系統與北約標準不兼容，並多次以制裁相威脅。美國還不止一次地聲稱，如果土耳其向俄方購買S-400，可能推遲或取消向土耳其出口F-35最新式戰鬥機的進程。土耳其是美國F-35型戰鬥機國際項目的參與國之一。土耳其也多次表示，俄S-400系統不會對美國F-35構成威脅。



來源：環球網