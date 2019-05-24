IMF：美對華關稅幾乎完全由美國進口商買單

CNBC報道截圖。 中評社香港5月24日電／國際貨幣基金組織（IMF）23日公布的一項研究發現：美國對中國商品徵收的關稅“幾乎完全”由美國進口商承擔。這與美國總統特朗普此前宣稱“加征關稅是在充實美國庫”的說法再次出現對立。



環球網報道，美國CNBC網站23日援引IMF研究的最新發現報道說，美國和中國的貿易糾紛已經持續超過一年。然而，IMF研究顯示，“因關稅上漲造成的成本幾乎完全由美國進口商承擔，一些關稅已轉嫁給美國消費者，其餘部分則由進口商通過降低利潤率吸收”。



該研究稱：“從中國進口的商品（關稅加征前）邊境價格幾乎沒有變化，關稅加征後進口價格則大幅上漲，與關稅幅度一致。”



特朗普5月8日曾宣稱，對中國商品加征更高的關稅“正在充實美國國庫”，金額達到每年1000億美元的水平。但IMF的研究報告卻表達了不同的看法。



IMF表示，即使加征關稅，中國和美國之間的雙邊貿易逆差仍“大體上保持不變”。



此外，特朗普還威脅對額外3000億美元中國輸美產品加征關稅。而根據國際貨幣基金組織的說法，這可能會損害消費者，因為企業可能將額外的成本轉嫁給消費者。



IMF報告說，增加關稅也可能損害經濟增長，“雖然目前對全球增長的影響相對較小，但最新的（貿易摩擦）升級可能會嚴重挫傷商業和金融市場情緒，擾亂全球供應鏈，並危及2019年全球經濟增長預計中的復甦。”



事實上，關於美方所謂“加征關稅產生的成本會由中國來承擔”的說法，近期被美國輿論多次公開質疑和批駁。比如，美國《新聞周刊》22日就援引由紐約聯邦儲蓄銀行、普林斯頓大學、哥倫比亞大學的研究人員共同發布的文件稱，美國企業和消費者已因去年美國對外加征關稅掏了腰包，去年月均多繳30億美元的稅費。另外，據報道，阿迪達斯、耐克、彪馬以及美國170多家鞋類製造商和零售商聯合致函美國總統特朗普稱，美國對中國輸美鞋類產品加征關稅，將對美消費者、制鞋企業和美國經濟造成災難性後果。支付關稅的是美國消費者，這一點不容曲解，而企業也無法簡單地從中國遷走工廠。



中國外交部發言人陸慷22日在例行記者會上對此表示，美國工商界不滿美國政府任意解釋貿易戰的後果，這完全可以理解。中方多次說過，貿易戰沒有贏家。美方任意地把“關稅大棒”揮舞來揮舞去，最終肯定還是打在美國消費者和企業界身上。希望美方認真傾聽一下自己國內的理性呼聲。