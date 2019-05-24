韓國瑜：兩岸應像打乒乓球互動強　化異求同

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜23日在接受專訪時，批評執政的民進黨把兩岸關係變成像打高爾夫球，和對方沒有互動，應該是打乒乓球才對。韓國瑜24日進一步表示，兩岸關係不是走一條單邊主義的道路，應該化異求同，彼此了解，謀求2300萬人更好的福祉。



韓國瑜日前也提出，兩岸定海神針及羅盤就是“九二共識、反對“台獨”，用這8字全都通，幫助台灣找到未來的路。



韓國瑜23日接受《聯合報》專訪談到兩岸關係，他認為應該像打乒乓球一樣互動性很強，可是目前民進黨把兩岸關係變成打高爾夫球，和對岸沒有互動。



韓國瑜24日在高雄市議會休息時間受訪時進一步表示，兩岸關係互動性很強，但現在民進黨現在卻當高爾夫球在打，死命往洞裡打！打乒乓球是互動的，你開球，對方要打回來，所以兩岸關係是乒乓球狀態。



韓國瑜表示，兩岸關係不是自己一個人在那邊思考要走一條單邊主義的道路，是互動性的，要彼此尊重了解，包括相互融合跟交流，所以他才用乒乓球比喻兩岸關係。



韓國瑜說，但是看民進黨這三年的走法，民進黨是用打高爾夫球的方式在處理，這是不對的！所以用運動來比喻兩岸關係未來彼此尊重，化異求同，彼此了解，謀求2300萬人更好的福祉。