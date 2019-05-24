為反同參選　孫繼正：選民重視價值理念

安定力量主席孫繼正。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）反同團體“安定力量”24日宣布組黨。面對中國國民黨、民進黨等主要政黨夾殺，安定力量主席孫繼正接受中評社訪問分析，從中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲非典型的政治人物冒出，顯示藍、綠意識形態漸漸改變，選民看的是價值理念，候選人則透過勤跑基層把政見與選民連結，可成為突破關鍵。



本身是基督教徒的孫繼正是去年九合一大選主導愛家公投的主要成員，也是曾推動時代力量“立委”黃國昌罷免的重要人物；由他成立的安定力量在2017年獲得“內政部”立案，成為政治團體。面對政府通過同婚法，5月24日孫繼正宣布將安定力量從政治團體提升為政黨，並將投入2020“立委”選舉，盼安定力量能取代時代力量，成為“國會”第三大黨。



安定力量24日選在位於汐止的孫繼正競選辦公室召開記者會宣布組黨，會中有孫繼正、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、安定力量副執行長毛嘉慶等10多名成員出席，記者會中也高喊“安定力量、撥亂反正、贏回台灣”展現決心。對於如何在藍、綠中求生存，孫繼正提出上述看法。



孫繼正表示，台灣人民投票型態在改變，以前國、民兩黨運用組織去綁樁投票，但要你聽組織的話去投票沒那麼容易，真正的問題是藍、綠意識型態的人民很多，不過民主走到現在，這樣意識形態的氛圍已漸漸在改變，像是高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲這些非典型的政治人物慢慢地冒出來，且能量還不斷增加，選民已不太被顏色操控，而是看你的理念價值來投票，看你值不值得信任。



孫繼正強調，他這次會參選到底，就是希望能打破單一選區制，台灣的政治需要典範轉移，如果能成功，後面才有越來越多的人可以在單一選區時站出來，台灣的政治就能改變，“政治人物最怕不怕死的人，最多不當選”。



如何突破單一選區？孫繼正分析，以前打空軍的廣告大家都認為很有用，喊大口號如“發大財”有效，不過從這次掛韓國瑜廣告的參選人幾乎都落選，可看出候選人得接觸選民，透過上山下海親自與選民連結起來，把政見跟他們說，藉此突破藍、綠夾殺贏得選舉。