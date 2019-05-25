陳柏光：兩岸青年應攜手共創中華民族的未來

陳柏光（中評社資料照） 中評社台北5月25日電（作者 陳柏光）今年適逢“五四運動”一百週年，“五四”是專屬於青年人的一個重要日子，中國大陸將之明訂為青年節，以茲紀念。回顧歷史，一百年前的中國，在北京、天津、上海等大城市，許多愛國進步青年高呼“外爭國權，內懲國賊”的口號走上街頭，也走上了中國現代歷史的政治舞台。他們抗議當時的北洋政府喪權辱國，未能捍衛國家利益，因而發起新文化運動等探索強國之路的各種運動，馬克思主義也由此開始在中國廣泛傳播。其間幾位重要的領導人，如胡適、魯迅、陳獨秀等，當時都是未滿四十歲的青年俊彥，之後也分別在不同領域各領風騷數十年，各自在屬於他們的時代發揮重要的影響力。如今，雖然一個世紀的時間過去了，但是“五四運動”中所倡導的“愛國、進步、民主、科學”精神，到今天仍然是激勵一代代青年人向前邁進的寶貴精神財富。



如果將時間再往前推一點，“三二九”則是另一個屬於青年人的重要日子，是台灣的青年節。1911年的3月29日（此處日期為農曆），廣州黃花崗起義失敗，86位革命志士壯烈犧牲；消息傳出，引起當時中國社會同情革命的聲浪升高，原本冷漠的人心因而產生轉折、激盪，終致於結成一股巨大的力量，成功推翻滿清，肇建共和。孫中山先生在回顧時慨言：“是役也，碧血橫飛，浩氣四塞，草木為之含悲，風雲因而變色，全國久蟄之人心，乃大興奮。怨憤所積，如怒濤排壑，不可遏抑，不半載而武昌之大革命以成。則斯役之價值，直可驚天地、泣鬼神，與武昌革命之役並壽。”如今讀來，仍足以振聾發聵。當年這些拋頭顱，灑熱血，為革命獻出寶貴生命的革命先烈，如方聲洞、林覺民等人，絕大多數都是二十來歲的青年人。因此，我們可以說從“三二九”，再到“五四”，青年始終在國家及民族發展與復興的關鍵時刻，扮演著舉足輕重的角色，今天看來仍是如此。



兩岸自從1949年分裂分治，迄今已經過了七十年。雖然，台灣的“千禧世代”（1990年代出生者）與“Z世代”（2000年後出生者），以及中國大陸的“九零後”世代與“零零後”世代的青年人，在生活型態、價值觀念、行為模式、心理特徵等次文化的表現上存有若干差異；但是彼此在語言、文字、習俗等主要文化上卻有著血濃於水、無法割捨的緊密關係。根據台灣競爭力論壇在2018年所公布的“國族認同調查”結果，台灣民眾有超過半數（51.9%）認為自己是中國人，如果再加入“具有共同血緣、語言歷史文化”的前提，更有接近九成（86.7%）的民眾認同自己是“中華民族的一份子”，認同“中華民族”者的比例明顯高於“中國人”。顯示時間與空間的割裂與距離，並無法完全切斷兩岸青年之間千絲萬縷的中華文化關聯。

