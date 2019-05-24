海峽兩岸旅展高雄登場　14大陸省市區參展

2019海峽兩岸旅展在高雄展覽館盛大展開。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月24日電（記者 高易伸）2019海峽兩岸旅展今日上午在高雄展覽館盛大展開！14個大陸省市區旅遊單位帶來“大陸超乎你的想像”旅遊推介。海峽兩岸旅遊交流協會高雄辦事處主任孔倫表示，年初很多親友詢問他台灣的旅遊訊息，尤其是高雄！他當時估計接下來台灣的大陸入境旅遊市場一定很熱，果不其然今年3、4月對比去年同期更成長4成，真可說是“火熱的春天”。



2019海峽兩岸高雄旅展跟高雄市旅行公會夏季旅展共同舉辦，4月24至27日將在高雄展覽館盛大舉行。高雄旅行公會理事長吳盈良期待，這次參展可吸引30萬人次進場，創造新台幣20億元的產值。高雄市“觀光局”副局長葉欣雅則代表“觀光局長”潘恒旭出席，中國國民黨高雄市長韓國瑜上午在市議會接受市政總質詢，預計下午1時半抵達旅展現場。



海峽兩岸旅展這次共有14個大陸省市區旅遊單位參展，主打“大陸超乎你的想像”。海旅會高雄辦主任孔倫說，這是大陸包括江蘇、廣東、海南、天津、安徽、山東、河南、福建、湖北、江西、雲南、江蘇、寧夏、內蒙古等14個省區市的參展單位，要為大家帶來精彩推介，也與大家感受大陸的大美山水、人文古蹟。



孔倫說，近幾個月我時常接到的大陸親友的電話，詢問台灣旅遊的情況，特別是高雄的旅遊信息。我當時估計接下來台灣的大陸入境市場一定會很熱。果然3月份不論是團流、自由行、商務交流全面上漲。經統計今年3、4月跟去年同期增長了40%。5月份感受比3、4月更熱。



孔倫表示，大陸是台灣第一大入境旅遊市場，台灣是大陸第三大入境旅遊市場，兩岸形成互為重要客源地的穩定，兩岸交流促進兩岸旅遊市場互補與繁榮發展，大陸經濟增長，擴大消費與增加就業方面，特別期待促進兩岸消費，兩岸情感起了積極作用，期待兩岸旅遊交流會更加深入熱絡。