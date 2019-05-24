屏東鄉親頭戴潘孟安帽　奔台南挺賴批蔡

民眾戴著的帽子上頭寫有民進黨屏東縣長潘孟安。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月24日電（記者 趙家麟）挺賴清德基層啦啦隊上陣！來自屏東鹽埔的43位民眾，24日上午搭遊覽車到台南民進黨“立委”林俊憲服務處，聲援賴清德、為林俊憲加油，痛批蔡英文去年讓民進黨痛失300多萬票，樹頭的根都爛了，卻只顧樹尾。



值得注意的是，這43位屏東鄉親多人戴著民進黨屏東縣長潘孟安的帽子，潘和賴都是新潮流系，交情不錯。



多是上年紀的鄉親們清晨6點多就從屏東鹽埔集合出發，一路經高雄到台南，上午11時抵賴清德子弟兵“立委”林俊憲、市議員蔡筱薇聯合服務處，為賴加油打氣。



他們拿著“新“總統”賴清德”、“堅持公平初選，回歸 初選機制”等標語海報，高呼“新台灣新“總統”、“韓流終結者”。



受訪的代表楊順正表示，他們都是退休的鹽埔人，過去都是挺蔡英文的“三隻小豬”，此行是自發性、自費的到台南為賴加油打氣。



楊順正說，蔡不知道當年挺蔡的“三隻小豬”民意，卻硬要拚連任，要選就說是屏東人，選後卻看不到人，是何道理。去年讓民進黨痛失300多萬票，“樹頭的根都爛了，卻只顧樹尾枝葉。”



一旁同行的林姓民眾說，黨中央的遊戲規則已訂，手機民調是下一屆的事，不要跑到一半還要更改遊戲規則，觀感很不好，實在看不下去。賴清德被邊緣化，實在看不下去，



一車的屏東鄉親，林俊憲的服務處前舉標語、呼口號，表達挺賴反蔡訴求後，停留約10分鐘離去。林俊憲本人並沒現身，由服務處的幕僚接待。