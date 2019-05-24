王金平站上勝利講台致詞　展現信心

王金平站上勝利講台致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”王金平今天早上為“立法院”舉辦的活動開幕致詞時說，他現在用的這講台俗稱“勝利講台”，當年九月政爭的時候，他在機場發表聲明就是用這個講台。之後太陽花學運他發表聲明，還是用這個講台，事情都順利化解，以後他想用這講台大概沒機會（暗指未來不會回“立院”），他祝福大家用這講台開啟青年國會議會的圓滿成功。



王金平今天受邀到“立法院”“2019青年菁英“立法院”會議”開幕致詞，要爭取國民黨提名的他把握各種機會和青年朋友交流，希望能吸引更多人支持。



王金平致詞時站在印有“立法院”字樣的講台時，突然有感而發地說，這個講台很特別，“立法院”稱之為勝利講台，當年九月政爭的時候，他在機場發表聲明就是用這個講台。之後太陽花學運，他要進到議場跟當時佔據“立法院”的同學們發表聲明，還是用這個講台，後來也都順利化解。



王金平接著提到，以後他想用這講台大概沒機會，但剛好今天大家都能用到這講台，祝福大家用這講台開啟青年國會議會的圓滿成功，大家在這裡收穫良多，也藉著這次會議，讓各學校代表同學認識交流互相切磋，以後有更多的聯繫，相信這一定帶來大家人生中新的一番境界。