賴清德：蔡3月8日沒問我選不選？我怎麼答

賴清德今早接受廣播電台專訪。（照片：台灣羚聲臉書） 中評社台北5月24日電／前“行政院長”賴清德24日接受廣播節目《台灣羚聲》專訪時表示，去年1124之前從沒想過選2020“總統”的事，但民進黨大敗後，他才開始認真思考民進黨大敗後的台灣未來，面對黨中央對初選辦法的一再變動，賴認為這就是“拖”，他堅持黨內完成初選，才有辦法讓人民再度回想執政者過去的功與過，和挑戰者的比較，挑出最好的人選。



賴清德指出，“若我沒出來登記，民進黨會一片死水”，他希望蔡也能坦然面對初選，台灣贏才是最重要的。主持人問及兩人會合作嗎？他回應，民主國家體制，蔡英文能把“總統”做好，就是最好的輔選。



賴清德表示，他在幫郭國文“立委”補選時，看到支持者的冷漠，“民進黨只剩下一口氣，請大家不要轉頭離開，拜託大家留下來”，拼命為郭國文輔選，也終於成功為民進黨止血，不過，他更擔憂未來黨的誠信問題，因此提出，民調唯有賴勝韓，韓勝蔡的情況下才會堅持參與大選。



主持人比喻民進黨至今選不出到底要蔡還是賴出馬，就像是“一對夫妻要離婚，小孩子不知道要跟爸爸還是媽媽”，讓支持者無所適從，而賴清德的出馬是否代表蔡英文做不好？賴並不認同這樣的說法，他說民主政治都要經過初選推出最好的人選，“每個國家都有自己的政黨，都有希望未未國家扛起責任。”過去大家一起承擔，希望未來能更好才想出來選。



“賴清德或蔡英文出來帶領台灣，哪個比較好？”賴要民眾思考這個問題就可，318時蔡英文民調低迷，在此環境下，賴說很多人勸進他，要他要出來承擔，“我是因為對這塊土地的使命感，不願若民進黨“總統”輸了、“立委”席次大量減少，影響的不僅是民進黨而已”。



“若質疑我誠信，曾在台南市長、“行政院長”任內曾說過不跟蔡英文競爭，我都尊重”，但要大家了解，1124後外傳“民進黨有許多重量級人士問他要不要選？”賴說，沒這回事，這是謠言，沒人問過。



賴清德說，3月8日蔡英文到台南，他請“總統”吃飯，蔡並未問他要不要選“總統”，“蔡沒問我，我怎麼回答？”這兩個月來，他認為自己是君子之爭，沒有攻擊蔡英文，也希望他的支持者不要攻擊對手，但很多流言說他沒有誠信，讓賴很無奈。



兩個人選登記，讓國家主人選擇誰代表民進黨出征，賴清德不認為民進黨因此而分裂，“會因初選而再度凝聚共識”，但要根據公正的辦法選出人選才能服眾，不過初選辦法修改應該要等下次再實施，522他到民進黨中執會在中場休息時間，問他有沒有想法？賴才提出方案。