李榮民出席兩岸青創論壇　籲台青多認識大陸

李榮民致辭。（中評社） 中評社台北5月24日電／第四屆“兩岸青年創業論壇”24日上午在台北市張榮發基金會舉行。中國機電商會台北辦事處主任李榮民強調，台灣青年有創意、有專業能力和職業素養，缺乏的是資本、市場、進取心。大陸近年來設立的海峽兩岸青年創業基地，提供的優惠及便利。台灣年輕人大多沒有去過大陸，對大陸缺乏瞭解，但只要客觀、理性看待，一定會認識到大陸發展機會多、成功可能性會更大。



出席論壇的演講者主要有來自北京的台商和台幹，一起分享創業經驗、探索發展機遇。另有，中國機電商會台北辦事處主任李榮民、北京台資企業協會會長章啟正、威盛集團副總裁∕中國區行政長徐濤、活動通創辦人暨CEO謝耀輝等應邀出席。



李榮民在致辭時表示，平時談及青創，大多強調台灣青年有創意、有專業能力和職業素養，缺乏的是資本、市場、進取心。實際上年輕人感受到在台灣創業艱辛、前景堪憂，主要問題：一是政治內耗；二是市場小、經濟悶；三是產業環境差。大家更需要的是好政策、好氛圍、好環境。



對於大陸近年來設立的海峽兩岸青年創業基地，提供的優惠及便利，有人片面認為這是拉攏台灣年輕人，甚至針對台灣年輕人到大陸就業、創業，只講、甚至誇大失敗事實。李榮民認為，三十多年來事實表明，很多台商們挺進大陸，打造台灣品牌，取得成功，既離不開敢冒險、不怕苦的台商精神，更得益於大陸的市場大、發展機會多、政策環境好。台灣年輕人大多沒有去過大陸，對大陸缺乏瞭解，但只要客觀、理性看待，一定會認識到大陸發展機會多、成功可能性會更大。



李榮民強調，兩岸創業環境有差異，大陸創業氛圍相當熱烈，但是競爭也非常激烈，要引導台青選擇適合自己發展的方向，讓自己更專業、更堅強、接地氣、融進去。



他指出，一個和平穩定的兩岸關係，有助於台灣青年成長。要加深相互理解、增進互信，講好台青在大陸的就業、創業故事，傳遞正能量，共同為更多台灣青年到大陸施展才華搭建平台、創造條件。