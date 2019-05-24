日媒問當選後兩岸政策　柯文哲：親美日友中

柯文哲與日本眾議員萩生田光一早餐會之後，接受媒體聯訪。(照片：台北市政府提供) 中評社台北5月24日電／無黨籍台北市長柯文哲今天上午與日本首相安倍晉三親信、自民黨代理幹事長、也是眾議員的萩生田光一早餐會，日媒在早餐會後詢問柯2020是否會參選？若選上兩岸的政策會有什麼樣的改變？柯文哲表示，他不用回答當“總統”這種假設性的題目，不過國家戰略不會輕易改變，親美日友中就是他的基本戰略，但也不需要去對中國採取惡言相向的態度。



今天的早餐會到場採訪的媒體，除台灣媒體，日本當地NHK、日本電視台、共同通訊社、日本經濟新聞等都到場採訪，足見日本對柯文哲的重視，視他為2020的熱門人選。



無黨籍台北市長柯文哲23日上午啟程前往日本訪問，將於26日返台。4天的訪問行程包含：參加台日觀光高峰論壇、考察防災與東京奧運等內容，將走訪東京、富山、福島、仙台等地；並預計與日本首相安倍晉三胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子、重量級眾議員會面，此行被認為是為2020大選鋪路。



台北市長柯文哲出訪日本進入第2天，今日一早與自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員進行早餐會，會後接受媒體聯訪，台北市政府發布新聞稿說明訪談內容。



媒體問會上是否有討論到日本東北食品的限制問題，市長有做什麼發言，雙方意見為何？柯文哲表示，其實雙方的意見都一致，昨天小英“總統”不是說It＇s Science，處理福島周邊5縣市農產品進口的問題，其實台灣只要跟世界接軌，使用美國或是歐盟的處理標準就好，這是一個很簡單的事情，為什麼會搞到後來亂七八糟的。



柯文哲說，剛剛萩生田光一議員也有在抱怨，他在國會裡面算是最支持台灣，而且他是安倍首相很親近的助手，所以他們在日本政府裡面很多事情都幫台灣出力，包括WHO，日本政府也是替台灣講話，結果在福島的食品事件讓他們這一些人都灰頭土臉，他們這麼支持台灣，但台灣卻用一個很奇怪的標準，柯文哲說他沒有要求你特別對我好，只要按照美國或歐盟的標準就好，這些人在日本政府就變得非常的為難，甚至還有一些抱怨。



日媒詢問市長是否會選“總統”？若選上兩岸的政策會有什麼樣的改變？



柯文哲認為，在台灣的政治人物裡面，他算是對日本很友好，他是不用回答當“總統”這種假設性的題目，不過國家戰略不會輕易改變，所以親美日友中，台灣跟美國、日本都是有比較相同的價值，所以我們當然是在美日的陣容這邊，但也不需要去對中國採取惡言相向的態度，親美日友中就是他的基本戰略，不是可以隨便改變。



媒體問到，如果市長當選，願意幫日本食品解禁？柯文哲表示，其實他在台灣就已經講過，其實這是科學題目，套用昨天小英“總統”講的話It＇s Science，用科學方式來解決，所以重點是它有沒有符合標準，這樣就好了，所以台灣何必去用一個跟美國、歐盟不一樣的標準，這很奇怪。



柯文哲認為，科學問題科學解決，所以常常有時候不要被標題誤導“核災地區食物”這樣就不行了，如果是寫“符合安全標準”這樣就可以，老實講這件事情其實也沒那麼難，他覺得台灣要跟國際社會接軌，用國際標準就好了，台灣社會不要搞特殊，就用普世標準就好。



媒體問，市長在早餐會上感受到對方壓力？柯文哲解釋，議員一直抱怨他是日本最友台的議員，結果弄得讓他左右為難，之前還常常來台灣，為了這件事情就賭氣不來台灣。



市長有給對方承諾？柯文哲說，那有什麼承諾，這也不叫承諾，我們用世界的標準來看，用美國、歐盟的標準，這樣就好，何必搞特殊。他的態度很簡單，他覺得台灣還是要跟世界接軌，你看台北市為什麼有雙語教育，台北市今年補助學生出國花了1億，他為什麼要辦國際教育讓學生出國到世界各地去看，就是要讓學生跟世界接軌，台灣要跟世界接軌這是一個很重要的概念。



有關台灣爭取加入CPTPP 盼與日本食品問題脫鉤，市長看法？柯文哲表示，他有跟議員表達，還是希望日本支持台灣進入CPTPP，因為現在CPTPP占目前台灣對外貿易的20%，目前在整個世界經濟體系上面，韓國好像70%的GDP是有自由貿易協定，台灣只有2%，這對台灣的貿易是很大的傷害，如果我們出口關稅動不動就20%，怎麼跟人家競爭，所以有些國際的局勢，不是所有的自由貿易局勢都可以跟人家簽訂，但CPTPP只要日本願意支持，我們再努力一點，那就很容易進去，這占全世界GDP差不多13%，但因為是在我們周邊國家，大約占台灣總貿易的25%，台灣總是要活下去，2018年台灣在經濟政治上最大的敗筆就是沒有正式加入CPTPP這個國際組織。

