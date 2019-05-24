英系態度趨緩？陳明文：卓榮泰過去蠻中立的

綠委陳明文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）針對22日民進黨中執會討論2020初選事宜，挺英中執委、民進黨“立委”陳明文今天再度受訪時，對黨主席卓榮泰的態度和緩許多，他說，黨主席在中執會突然宣布下次開會，我們是有點錯愕、傻眼。但問到卓主席是否偏袒賴清德時，陳明文則說，“我不知道，卓主席過去扮演角色都蠻中立的”。



媒體問到你今天怎麼對卓榮泰這麼好，是卓有打電話跟你溝通嗎？陳明文說，他是中執委，他沒有對個人。至於下週三中執委會怎麼處理？他表示，黨主席、民進黨都有高度政治智慧。



賴清德受訪提到他初選以來背了“誠信、偷襲、政變”三大罪。陳明文說，不知道有誰去指控賴這三個罪，賴自己有說明，講完之後社會大眾都應該會了解。



賴清德指控蔡陣營出動國家機器，陳明文說，大家都很清楚，現在是媒體時代，任何政治人物、公眾人物、媒體追逐對象等，一言一行都會被鎖定，黨內初選不需要動用國家機器。賴當過“行政院長”應該知道，現在國家情治力量是否可以這樣被隨意調動？這樣說法不公平。



至於中執會當天賴清德到黨中央時情緒很高漲？陳明文表示，他沒有進到主席室，沒有聽到賴講話，但是選舉至今，賴會面臨很多困難，會表現在情緒上在所難免。



是否認為賴清德的言論講得越來越重，陳明文表示，只要競爭下去就會這樣，蔡英文一開始就知道初選會面臨競爭，因此大家都在避免，競爭過程中候選人本人、支持者要盡量收斂情緒，面對事情盡量輕鬆以對。



新潮流“立委”劉世芳受訪說，初選一定每個人有不同支持者或政策分歧，但民進黨好處就是開會可以拍桌，但是只有團結的民進黨才能打贏2020。她有信心初選後，大家會團結向前走。因為2020大選又連動“立委”選舉，團結非常重要。



媒體詢問週三中執會，黨主席卓榮泰要請辭相逼蔡陣營讓步？劉世芳說，各方攻擊都很清楚，但是不要問假設性問題，她不是本人，不能回答。