卓榮泰已做好辭職準備？郭國文：沒聽聞

郭國文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選攻防激烈，傳出民進黨主席卓榮泰22日中執會當天已做好辭職準備，若進入表決程序，他將請辭“不主持該會議”，黨籍“立委”郭國文表示，他沒有聽聞這樣說法。



至於賴清德提到自己背負的罪名，3月在台南補選出線的郭國文今天受訪表示，賴應該是感觸非常多，不是特定陣營給的封號，而是支持者入戲太深，支持者應該要適可而止，過度激情日後難以整合，“我必須要誠懇呼籲”。



黨內是否“黑賴”，郭國文表示，網路“黑賴”情況很多，但我們去看留言，很多是外國籍，或是查不到基本資料，有刻意操作的嫌疑，網路世界就是這樣，“賴清德應該可以撐過去這些考驗”。



賴清德也提到政府機器介入？他表示，賴清德沒有針對性，是說我們不應該這樣，是價值行為的提出，不管是初選、大選都不應該這樣，沒有特定事件的指涉。賴清德有感而發，但是沒有針對特定陣營，是在節目中有感觸講出來。



郭國文再度提及賴清德拋出的新方案說，就算民調賴清德第一名、蔡英文第二名，韓國瑜第三名，賴認為要讓蔡代表參選，第一名過關他還是抱持讓蔡選的想法，“你不覺得這很有誠意嗎？”他覺得有點可惜，黨內無法坐下談，很多事情很可惜，賴清德出發點一定善意，賴是從善意出發點，解決僵局。



現在賴清德民調領先，有必要讓蔡英文嗎？郭國文表示，民調是一時性，賴清德是提出可以解決方案，對方可以再提另外方案，以方案跟方案提出來討論，不是甲方提出，乙方馬上否決。



他也說，黨主席是站在黨的立場，絕對不是偏袒任何一方，卓主席都在強調程序正義，為了整個黨的制度。