大華網路報：原來蔡英文是面子和里子都要

中評社香港5月24日電／大華網路報今天專欄說，民進黨日前召開中執會，重點當然是“總統”初選辦法，結果還是沒有共識，只能繼續拖延下去。民進黨召開中執會前，賴清德提出了所謂贏的方案，亦即由兩人對比國民黨籍的高雄市長韓國瑜，如果蔡贏韓，他沒有條件繼續支持蔡競選連任；如果他沒有贏韓，他也會全力支持蔡競選連任；如果他贏韓，韓又贏蔡，他請蔡英文和黨中央、黨內同志能支持他，提名他出馬競選“總統”。這個方案，並沒有為蔡陣營接受，由此可見，蔡英文是面子和里子都要，一點都不給賴清德留餘地，這才是可能造成民進黨分裂的因素。



從賴清德宣佈投入民進黨初選至今，對於政治冷暖應該有很深的體會，尤其是面對蔡陣營龐大的勢力，有如俎上肉，只能任人宰割。賴清德自況箭已射出，靶卻被移走，可以說是對蔡陣營不尊重制度的種種作為，既不滿又無奈。賴清德心中應該很清楚，蔡英文是非要連任不可，不會給賴任何機會，而且時間拖得愈久，賴清德的機會就會小，最後是面子里子全失，甚至於政治生命的終結。



賴清德提出了所謂贏的方案，一方面是展現自己的大氣與自信，另一方面也是希望在形式條件有利蔡英文的情況下，儘早辦理初選。然而，這個方案被蔡陣營解讀為讓分比賽，是刻意讓蔡英文難看。顯然，賴清德太不了解蔡英文了，也不了解權力競爭是零和遊戲，也不太了解民進黨的民主素養了。



專欄說，民進黨的初選，如果只是英德兩人之爭，那是民進黨的家務事，我人也無需置喙，但現在這場初選已嚴重挑戰了民主的價值，那就不再只是民進黨的家務事了。一個在黨內初選都可以為了權位而不擇手段的政黨，在“總統”大選時，又怎麼可能不會使用類似兩顆子彈，甚至更卑劣的手段來維護自己的政權呢！民進黨這一次的初選，已讓自己失去了民主的正當性，這個形象將如影隨形跟著民進黨，也會讓台灣的政治充滿了不信任與不安。



更嚴重的是，民進黨一直強調台灣對大陸的優勢在於民主，民主是台灣政治道德的制高點，同時也對大陸民眾具有某種程度的號召力與吸引力。但是民進黨這一次徹徹底底露出貪婪權力的嘴臉，未來還有什麼資格拿台灣的民主來傲人呢？現在的美國就是一個活生生的例子。美國過去之所以為世界領袖，主要原因在於他堅持與尊重國際社會的規則與價值，但自特朗普把美國第一擺在嘴上，視道德與責任如無物，於是美國的國際地位一落千丈。美國如此，台灣在大陸民眾與官員的眼中，民主也將成為笑話，這是何等諷刺之事。



遵守民主制度之下的遊戲規則，誰得里子，那由投票來決定，但投票結果不論如何，沒有人會失了面子。蔡英文現在想要面子與里子都要，恐怕最後的結果是二者盡失，豈能不慎！