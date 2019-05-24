團隊內有市長接班人選？韓國瑜：不方便答

高雄市長韓國瑜接受議員質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜接受《聯合報》專訪時提到未來將克服帶職參選問題，心裡已有市長人選只是現在不能講。國民黨高雄市議員邱于軒24日質詢時特別指明韓國瑜回答“心目中的市長人選有在現場嗎？”韓國瑜表示，是一個假設性狀態，他不方便回答。至於副市長會是推薦人選？韓國瑜則說，沒有，還沒到那裡。



高雄市議會24日進行市政總質詢，韓國瑜及高雄市副市長葉匡時、李四川、洪東煒、高雄市政府各局處首長皆赴議會備詢。



國民黨高雄市議員邱于軒質詢時問韓國瑜“心目中的市長人選有在現場嗎？”韓國瑜回應“心裡面有人選，但那是一個假設性狀態，以目前的立場不方便回答，希望議員可以諒解。”



議事廳外受訪時媒體也十分關切“若帶職參選，心目中的人選到底是誰？”韓國瑜則表示，心理面有想，但是未來是不是會化為行動，彼此主客觀會不會接受，這都不一定，他被問心理面有沒有人選，當然腦海中自然會有一些人選浮現，但還不是很成熟，只是講一下而已。



媒體也追問“副市長目前都表現不錯嗎？”韓國瑜回答，三位副市長在自己分權領域方面都非常認真，而且都非常有經驗，說實在的也沒有甚麼私慾，完全一心一意為高雄打拼，團隊非常好，也非常感謝他們打拼。



媒體追問“副市長會是推薦人選之一嗎？”韓國瑜則不慌不忙說“沒有，沒有，還沒到那裡。”