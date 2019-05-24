韓稱已有人選　陳其邁：他要離開了嗎？

陳其邁。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月24日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜提到“高雄市長補選已有人選”，“行政院副院長”陳其邁上午出席高雄旅展被問到時時驚訝說，韓要離開了嗎？怎麼那麼快呢？這問題難評論，韓說有接班人，現在是“接班的時代”嗎？還是“民主”的時代？他很訝異韓國瑜連接班人都找好了，他不曉得這新聞是真還假，不過韓要征服宇宙的速度可能會加快許多。



陳其邁上午11時與“交通部長”林佳龍現身高雄展覽館，出席旅展開幕式，並逛旅展各個攤位，期待參展廠商業績長紅。現場有不少業者搶著跟陳其邁合影，他也親切來者不拒。



會後，媒體問詢問出陳其邁若按此情況，未來高雄市長補選陳是否也會“yes， I do”？



陳其邁說，對高雄有益的建設，他跟“交通部長”林佳龍都是“yes， I do”，不論我們的工作崗位何在，這裡是我們的故鄉，我們會努力，全力以赴。



對於高雄市長韓國瑜評論民進黨2020黨內初選，一變再變，對賴清德不公平，支持者也看在眼裡，並為賴清德抱屈。陳其邁說，國民黨的問題恐怕也要花點時間，韓國瑜剛擔任市長不久，他也有很多的問題，最近幾天也紛紛擾擾。韓市長先把自己的事情忙完再說吧，這樣可能韓市長會比較沒煩惱。



至於黨內的蔡賴之爭與初選機制，陳其邁說，我們全力協調，要尊重中執會、中常會及黨內民主機制，希望兩位大人都能夠有智慧，了解到基層民進黨支持者非常焦慮。他跟林佳龍是小朋友，只能阿彌陀佛。



評價卓榮泰主席當天的處理？



陳其邁說，他跟林佳龍學運參與民進黨務運作，都擔任過民進黨的秘書長及政策會執行長，黨內形成決策有自己的機制，包括中執會、中常會，任何重大議案我們都希望經由民主程序解決爭議。