外交部部長助理張軍：單邊主義　死路不通

外交部部長助理張軍開幕式致辭（中評社 李娜攝） 中評社北京5月25日電（記者 李娜）5月23日下午，外交部部長助理張軍出席外交學院主辦的“青年攜手，大道同行·2019年北京國際模擬聯合國大會”開幕式並致辭。張軍強調，中國始終在國際秩序、全球治理中講道義，在和平安全、共同發展中重擔當，在共建共享、互利合作中謀共贏。他表示，前不久在北京舉行的第二屆“一帶一路”高峰論壇，“雁栖湖畔，各國領導人發出了共同的聲音，那就是單邊主義，死路不通。合作共贏方為正途。”



張軍在致辭中表示，當今世界正經歷百年未有之大變局，全球經濟格局和治理體系。醞釀著新的變革，單邊主義和保護主義嚴重衝擊世界經濟，衝擊國際秩序，衝擊國際公理和公平正義。堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護國際公理和公平正義，合作應對全球挑戰，已經成為國際社會的廣泛共識。中國始終在國際秩序、全球治理中講道義，在和平安全、共同發展中重擔當，在共建共享、互利合作中謀共贏。中國支持聯合國作為多邊主義的捍衛者、國際和平的維護者、共同發展的推動者，為推動人類發展進步繼續作出新貢獻。



張軍強調，中國堅定維護憲章的宗旨和原則，支持聯合國的權威作用，維護以聯合國為核心的國際體系。習近平主席出席聯合國70周年系列峰會，到訪聯合國日內瓦總部期間，深入闡述了全面推動建設相互尊重、公平正義，合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體的重大主張，這是對聯合國憲章宗旨的繼承和深化，也為進入新時代的中國特色大國外交樹立了旗幟。無論國際形勢發生什麼樣的變化，中國都將沿著構建人類命運共同體的道路堅定地走下去。



他進一步表示，中國作為聯合國常任理事國，始終致力於和平解決熱點問題，為推動政治解決爭端提出建設性方案，並累計派出近4萬名維和人員參與聯合國維和行動，也是聯合國常任理事國中派出最多維和人員的國家。此時此刻，還有2500多名維和人員工作在9個聯合國維和任務區。從今年起，中國已經成為聯合國第二大出資國和第二大維和經費出資國。中國對全球經濟增長的貢獻率達到近30%，中國7億多人口擺脫了絕對貧困，占同期減貧人數70%以上。中國把聯合國2030年可持續發展議程納入國家中長期發展規劃，在7個可持續發展目標的落實過程中，中國都走在了前列。中國所取得的成就得到了聯合國秘書長和國際社會的廣泛認同和高度評價。



張軍表示，中國所取得的發展成就，以及中國為國際和平安全發展所做出的貢獻，是任何人都抹殺不掉的。中國始終在共建共享、互利合作中謀共贏。“一帶一路”倡議與聯合國可持續發展理念相契合，已經成為當今世界最大規模的合作平台，也是最受歡迎的平台，中國用實際行動踐行了多邊主義理念。



最後，張軍鼓勵中外青年學生在參與此次模擬聯合國大會活動中互學互鑒，增進友誼，攜手前進，成為維護和推動多邊主義的新生力量，為世界和平與發展作出貢獻。

