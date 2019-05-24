韓國瑜透露　前市府高官遙控市府內打韓小組

大批媒體採訪韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天在市議會接受同黨高雄市議員邱于軒質詢文化局黑幕重重時，韓國瑜答詢時也指出，有位前高市府退休高官遙控市府內“打韓小組”，目的就是要打趴市府團隊，讓大家漏氣。韓國瑜事後受訪時表示，為什麼不採取動作，因為深信人心是善良的，希望風氣能夠改變回到正軌。



國民黨高雄市議員邱于軒24日針對高雄市文化局質詢，提到高雄市文化局黑幕重重，甚至指出文化局小編竟然做出歌頌前市長陳菊，詆毀市政府的行為。



而韓國瑜答詢時更語出驚人表示，他知道有位前高市府退休高官不僅遙控市府，且“打韓小組”每周都在旗山開會，目的就是要打趴市府團隊，讓大家漏氣，以牟取政治利益。



韓國瑜說，市府有誰與會他都知道，原本寧願相信這是謠言，但訊息很確實，他現在不講，是因為相信人性本善，未來高雄欣欣向榮，這些人會收斂。韓提到，新任高雄市文化局長即將上任，他希望文化局未來同仁能配合。



韓國瑜事後接受媒體採訪時表示，為什麼不採取動作，因為深信人心是善良的，軍公教有一定的素質在，一心一意行政中立為人民服務，不為某些特定的政治人物服務的話，就會回到正軌，所以一直抱持良善的心，希望風氣能夠改變。



媒體追問“退休的高級市府官員是誰？”韓國瑜仍未鬆口，僅說“不用表述他的名字了，街頭巷尾都議論紛紛，長期關注高雄的人應該都猜得出來。”