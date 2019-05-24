不畏風暴籠罩　賴清德氣定神閒高科大開講

賴清德參加高雄科技大學舉辦的“微電子技術發展與應用研討會”。（照片：賴清德辦公室提供） 中評社高雄5月24日電／前“行政院長”賴清德今天受邀參加高雄科技大學微電子系舉辦的“微電子技術發展與應用研討會”，現場媒體詢問昨晚接受專訪相關問題，賴清德說，接受專訪主要目的是說明他所提出“贏的策略”，希望能夠維持黨的制度完整性及初選的公平性，否則很難取信社會大眾，也希望促進黨的和諧和未來的團結，共同打贏2020選舉，基於對蔡英文的尊重和自己參選初衷，就是如果蔡英文守得住台灣，一定全力支持她，如果蔡英文守不住而他能守住，請黨和蔡英文支持他。



賴清德辨公室發布新聞稿表示，主辦單位高科大副校長張順雄教授感謝賴清德在“行政院長”任內，將科技的預算增加約百分之五，同時積極推動工業4.0和智慧城市產業升級，更核定了橋頭科學園區，預估能創造一萬一千多個就業機會，對於在南部從事科技教育領域的師生們，是很大的鼓舞。



賴清德表示，該研討會自2003年舉辦至今已是第17屆，專家學者們透過這個平台共同探討交流專業的科技議題，他特別前來致意，也用具體行動支持大家對科技的貢獻。他和高科大很有緣份，高雄應用科技大學、高雄第一科技大學及高雄海洋科技大學，經過“教育部”及各方努力下，自2018年2月1日起合併為“高雄科技大學”，合併的公文是他任內批示的，這也是台灣第一所三校合併成功案例。



賴清德指出，科技產業對人類的生活習慣與社會型態改變極大，科學技術發展至今，生活中大量使用電晶體、半導體、積體電路的電子產品，將工程材料科學上顯示技術與微型化技術統合在一起，產生了“小而複雜”的效果，造成產品的尺寸越來越小、越來越薄、功能越來越多，出現了“短、小、輕、薄”的樣貌，從手機和電腦可以看出來。



賴清德進一步說明，台灣的半導體產業在國際上有舉足輕重的角色，近三十年來台灣在半導體產業的領軍下，經濟繁榮發展，未來進入工業4.0時代，隨著AI、物聯網、5G等技術成熟，這些技術都需要半導體產業做基礎，像高雄是半導體封裝測試最重要的區域，而台南則是半導體晶圓製造重要聚落，如果未來能持續在半導體產維持優勢，結合創新產業，台灣經濟動能將再度起飛。



賴清德表示，他在擔任“行政院長”任內，誠實面對問題，以發展經濟為優先，積極改善投資環境，鬆綁不合時宜的法令，改善五缺等問題，特別是中美貿戰之下，不但要因應衝擊，同時抓住機會，讓台商回流，務實面對台商需求，擬定對策。

