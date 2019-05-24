美司法部对“维基揭秘”网站创始人追加指控

資料圖：維基解密創始人阿桑奇。 中評社北京5月24日電／據俄羅斯衛星網報道，美國政府23日向維基解密創始人朱利安∙阿桑奇提出17項違反間諜活動法等的新指控。根據美國司法部發布的文件，阿桑奇在受到新指控後將面臨最高175年的監禁。



美國政府23日宣布，阿桑奇面臨17項觸犯反間諜活動和洩露秘密信息相關法律的指控。阿桑奇此前僅被指控共謀從事電腦黑客活動一項罪名。



美國司法部文件指出：“如果認定阿桑奇有罪，每項指控將面臨最高監禁10年刑期的處罰，而此前共謀進行電腦黑客活動的指控面臨的最高處罰是5年監禁。”



但文件也指出：“對聯邦級犯罪實際判決一般要低於最高處罰標準。”



2010年，阿桑奇被指控在瑞典期間涉嫌強姦和性侵兩名女性，受到瑞典檢方調查。英國最高法院曾於2012年裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。但同年6月，在保釋期內的阿桑奇躲進厄瓜多爾駐英國使館尋求庇護。在此期間，瑞典檢方曾撤銷對他的調查。阿桑奇被逮捕後，瑞典檢方於本月13日宣布，正式重啟對該案的全面調查。



美國司法部在2018年12月向英國發出了逮捕和引渡阿桑奇的要求。2019年4月，阿桑奇在厄瓜多爾駐英使館被捕。5月1日，倫敦法院因阿桑奇違反保釋條例而判處其50周監禁。5月2日，英國法院限定美國在65日內從法律上說明引渡阿桑奇的合理性。



（中新網）