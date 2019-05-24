美航天局確定登月中轉站首家商業合作夥伴

中評社北京5月24日電／美國航天局23日宣布，馬克薩爾科技公司成為其登月中轉站——月球“門戶”的第一個商業合作夥伴，幫助美航天局實現讓宇航員在2024年重返月球的“阿耳忒彌斯”計劃。



美國航天局局長吉姆·布裡登斯廷23日在美國佛羅里達理工學院宣布，這家位於科羅拉多州的衛星製造公司獲得一份最高額度為3.75億美元的合同，用於建造一個50千瓦的高功率太陽能驅動器，作為中轉站“門戶”的動力與推進系統。



美航空局當天在一份聲明中說，計劃2022年底用商業火箭將“門戶”的動力與推進系統送入軌道。“門戶”是一個小型繞月空間站。作為中轉站，“門戶”將確保登陸器可在包括月球南極在內的月表各處著陸，並提供補給、維護和通信中繼等服務，讓宇航員可以快速、多次往返月表。



據介紹，動力與推進系統是“門戶”的第一個組件，其太陽能電力推進系統所需的推進劑遠少於傳統化學能推進劑，這將可使“門戶”帶動更大載荷，如載人登月系統和大型在軌艙等。



布裡登斯廷當天還披露了重返月球計劃“阿耳忒彌斯”計劃的更多細節。依照最新公布的計劃，航天局將利用自主開發的“太空發射系統”和“獵戶座”飛船將宇航員送上月球軌道的“門戶”，並使用商業火箭將商業公司開發的載人登月系統送至“門戶”，讓宇航員搭載這一系統往返月表。



另外，美航天局還將通過“商業月球載荷服務”與多家商業航天公司展開合作，提前向月球發送相對小型、廉價的載荷，為宇航員登月鋪路。這表明，除開發新型重型火箭和載人飛船外，美航天局均選擇外包商業公司以完成其重返月球的計劃。



（新華網）