國務院：鼓勵高杠杆優質企業優先實施債轉股

中評社北京5月24日電／5月22日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定深入推進市場化、法治化債轉股的措施，支持企業紓困化險、增強發展後勁。



會議指出，去年以來債轉股已落地超過9000億元，促進了企業杠杆率下降和經營效益提升。



下一步要直面問題、破解難題，著力在債轉股增量、擴面、提質上下功夫。



一是建立債轉股合理定價機制，完善國有企業、實施機構等盡職免責辦法，創新債轉股方式，擴大債轉優先股試點，鼓勵對高杠杆優質企業及業務板塊優先實施債轉股，促進更多項目簽約落地。



二是完善政策，妥善解決金融資產投資公司等機構持有債轉股股權風險權重較高、占用資本較多問題，多措並舉支持其補充資本，允許通過具備條件的交易場所開展轉股資產交易，發揮好金融資產投資公司等在債轉股中的重要作用。



三是積極吸引社會力量參與市場化債轉股，優化股權結構，依法平等保護社會資本權益。支持金融資產投資公司發起設立資管產品並允許保險資金、養老金等投資。探索公募資管產品依法合規參與債轉股。鼓勵外資入股實施機構。



對此，專家表示：



①大幅降低企業債務負擔；



②企業借助資本市場發展壯大；



③股權受讓方可直接參與企業經營管理，或通過公開市場進行轉讓，引入債權投資者；



④市場化的債轉股，實現多贏格局。



（央視財經）