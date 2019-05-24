柯訪日本奧會、東京知事談申辦2030亞運

柯文哲拜會日本奧會會長竹田恆和，並互贈禮物。（照片：台北市政府提供） 中評社台北5月24日電／在日本訪問的無黨籍台北市長柯文哲今天的行程非常緊湊，一早與自民黨代理幹事長萩生田光一早餐會後，即前往眾議員第一議員會館拜會東京奧運組織委員會副會長、眾議員遠藤利明，及首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫，隨後拜會東京都知事小池百合子，並告知台北想申辦2030年亞運，2020的東京奧運就是最好的模式，並希望東京辦完奧運後，可以提供資料做為參考。



柯文哲下午再前往日本奧林匹克委員會，拜會竹田恆和會長，爭取申辦2030亞運。



柯文哲參訪後接受媒體聯訪，對於台北市府不提供與岸信夫會面的照片，柯文哲說，一定要多一張照片要做什麼？搞得人家不方便，所以都不需要，所以就說“你方便就好”，大家都知道我們是好朋友，這樣就好了。



無黨籍台北市長柯文哲23日上午啟程前往日本訪問，將於26日返台。4天的訪問行程包含：參加台日觀光高峰論壇、考察防災與東京奧運等內容，將走訪東京、富山、福島、仙台等地；並與日本首相安倍晉三胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子、重量級眾議員會面，此行被認為是為2020大選鋪路。



台北市長柯文哲出訪日本進入第2天，柯文哲在媽祖廟參訪行程結束後接受媒體聯訪，台北市政府發布新聞稿說明訪談內容。



媒體提問，日本眾議院議員岸信夫與柯文哲會面的照片後來為什麼不提供？



對此柯文哲表示“客隨主便”，其實很多外交的事情是大家講了就好，他覺得一個成熟的政治人物，不需要去搶一張照片，那要幹什麼？他覺得互信、互信是最重要的。其實算一算，今天是他第五次還是第幾次跟岸信夫見面，所以說以前就常常私底下就有在聊天。



媒體追問，兩年前你們兩個一起公開受訪、一起碰面，為什麼這一次會有這樣的變化？



柯文哲表示，日本是一個成熟的國家，當然每一個地區（人士）都在問他要不要選“總統”？這種情形下，人家也不願意說，去表態支持誰，至於好朋友歸好朋友。柯文哲接著說，日本的外務省，他們的文官還是有很強的這種運作性，所以這種成熟的國家，它的外交政策不會說因為換了一個政務官大轉彎，不會，他們還是相當地穩定。所以很多這種外交工作，都是一點一滴累積的。



媒體詢問，跟東京都知事小池百合子會面聊了什麼？



柯文哲表示，像他們這種大老闆見面都是“say hello”，最重要是底下這些窗口交換名片，比如他上次來東京市政府，就發現他們有一個制度，台北市政府沒有的。日本政府在大都市，日本外務省直接有派外交官進駐市府內，負責城市外交，台北市政府覺得這個制度很好，所以我們現在在台北市政府在處理這種城市外交都是“外交部”過來的（官員），這樣他覺得有一個好處，市府在辦城市外交的時候，跟整個“中央政府”“外交部”可以聯繫，其實這個制度，算是來日本的時候才看到的。



柯文哲說，他跟小池知事談到，像日本跟台灣都有颱風跟地震，所以台北市消防局事實上每年都有派高階，就是那種10年後要當消防局長的這些官員，這行半年，甚至一年到外地去長期實習這種高階文官的訓練；另外，他跟小池知事也談到台北想申辦2030年亞運，台北要辦亞運，2020的東京奧運就是最好的模式（model），他跟小池知事提到，東京辦完奧運後，所有那些資料可以提供給台灣一份嗎？



媒體詢問，過去世大運一開始覺得有點鋪張，而且花費太多，包含這次東奧也是超過預算，為什麼會起心動念，讓台北市來辦亞運？



柯文哲表示，他自己辦過2017世大運，但坦白講，世大運如果花10年，或是7、8年以上準備，這是好的，那種急就章，沒有好好規劃，他覺得那是不好的。所以事實上，市府自己辦世大運時，純粹只有辦運動會，但是對整個都市長遠布局，其實沒有做好，日本這次辦東京奧運，是花將近10年的時間，他們的重點不只是辦運動會，重點是他們整個東京都。像東京火車站那個電扶梯，它是為了這個奧運去改的，因為他們這個車站蓋好的時候，到新幹線通車時，車站已經超過50年，所以當時都沒有要求這種無障礙設施，所以他們也是利用這次要辦奧運，開始把東京車站的電扶梯做起來。他倒覺得是這樣，辦亞運，如果台北要辦亞運，絕對不是花兩、三年，然後弄一個廣告粉飾一下就過去了，真的要辦，應該是大規模地思考整個都市的計劃，所以如果要辦的話，要增加哪些場館？怎麼設計？那是需要涉及整個都市至少是10年、20年的規劃，然後去思考辦亞運，而不是為了辦亞運而辦亞運。