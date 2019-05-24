赤峰市委原副書記、政法委書記王東偉被雙開

內蒙古自治區紀委監委對赤峰市委原副書記、政法委書記王東偉（圖片來自網絡） 中評社北京5月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，經內蒙古自治區黨委批准，內蒙古自治區紀委監委對赤峰市委原副書記、政法委書記王東偉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，王東偉喪失理想信念，背離宗旨意識，對黨不忠誠不老實，在組織進行談話函詢時，不如實向組織說明有關問題；把公權力當作謀取利益的工具，利用職權為親屬安排工作，違規從事營利性活動，多次收受管理和服務對象及下屬所送禮金，騙取財政資金購買轎車供家人使用，違規報銷應由個人支付的費用，為他人謀取利益並收受他人財物。



王東偉嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律，構成職務違法並涉嫌職務犯罪，應予嚴肅處理。王東偉主動自首，積極配合監察機關調查工作，並在案發後通過其親屬全部退贓，真誠悔罪悔過。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》等有關規定，經內蒙古自治區紀委常委會、監委委員會會議研究並報內蒙古自治區黨委批准，決定給予王東偉開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，並提出從寬處罰的建議，所涉財物隨案移送。



王東偉簡歷



王東偉，男，漢族，1965年7月出生，內蒙古伊金霍洛旗人，在職研究生學歷，1987年1月參加工作，1990年12月加入中國共產黨。



1987年1月至1995年8月，伊化集團車間技術員、廠長、副總經理；



1995年8月至1997年11月，內蒙古自治區鄂托克前旗副旗長；



1997年11月至2000年2月，內蒙古自治區伊金霍洛旗副旗長；