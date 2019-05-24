韓同情賴遭酷刑快殘廢　賴：民進黨應正視

賴清德24日下午出席全球氣候行動。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）前“行政院長”賴清德24日下午出席全球氣候行動，遭遇反南鐵東移、學生抗議勞基法修惡與護藻礁人士的接連抗議，並未回應。針對中國國民黨高雄市長韓國瑜同情賴清德遭遇“滿清十大酷刑”，打到快殘廢，賴回應希望韓國瑜看到他堅強的一面，也希望民進黨能注意到這個現象，不要因無法維護機制而遭致外人的批評。



響應524全球氣候行動的活動24日在“立法院”前舉辦，包括台灣樹人會、全教總、台灣視覺藝術協會等30左右團體參與，現場聚集超過50名民眾。賴清德、前新北市長朱立倫都出席這場活動，但先後抵達並未碰面，另有民進黨“立委”陳曼麗、國民黨“立委”江啟臣、陳宜民響應此活動。



賴清德24日13點25分抵達現場，不過因反南鐵東移自救會長陳致曉也在現場，怕活動失焦一度取消，經協調後，陳先高舉“乾淨的煤 幸福徵收”白布條表達訴求後，允諾不會對賴清德抗議後，賴清德才進場。



賴清德進場時，雖有獨派支持者高舉旗幟喊賴清德凍蒜，不過先是有學生衝上前批“反對勞基法修惡”，還將宣傳的紙張甩向賴清德，而在賴清德致詞過程中，也有民眾詢問“為何不能舉布條”一度打斷賴清德致詞，在賴清德致詞後，護藻礁的團體則高喊“保護藻礁”，賴清德滿臉尷尬，到上車離開前都未做為應。



似乎是受到抗議的影響，以往出席活動均會受訪的賴清德，在致詞結束後快閃，面對媒體的追問原本不願停下腳步，最終在媒體持續追問下才停下腳步。



對韓國瑜說賴清德遭“滿清十大酷刑”？賴清德回應，更希望韓國瑜市長看到他堅強的一面，之前屢次跟社會大眾說明，每個波折都會當作淬鍊，希望能增強意志力，未來能承擔更大的責任，不過也希望民進黨能注意到這個現象，不要因為舉辦初選時無法維護黨的機制而遭致外人的批評，若沒辦法維持黨機制，沒辦法讓初選得到社會的公信力下，很難得到社會支持。



賴清德也說，面對民進黨的初選，一方面除了希望黨的機制可以維持讓初選有公信力外，他也提出贏的策略，面對台灣這場大局，當蔡英文守不住而他有能力扛起時，請黨能夠可慮支持他，除了維持黨的制度不被破壞，也能增進黨的和諧團結與對蔡英文的尊重，希望黨能慎重考慮，社會也能了解他的一番苦心。