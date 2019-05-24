中央掃黑除惡督導組：把孫小果案辦成鐵案

中評社北京5月24日電／根據全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組的部署，5月24日，中央掃黑除惡第20督導組組長韓勇向雲南省反饋督導情況。雲南省委書記陳豪就做好督導整改工作作表態講話，中央掃黑除惡第20督導組副組長張力出席會議，省長阮成發主持會議。



根據中央統一部署，2019年4月1日至4月30日，中央掃黑除惡第20督導組對雲南省掃黑除惡工作情況進行了督導。5月22日至23日，全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組聽取了雲南省掃黑除惡督導工作情況匯報，審議通過了督導報告等相關文件。



韓勇向陳豪、阮成發傳達了全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組第六次會議和郭聲琨同志講話精神，要求雲南省按照督導工作要求，認真制定整改方案，扎實抓好整改落實，真正把督導工作成果轉化為深入推進掃黑除惡專項鬥爭的實際成效。督導組向雲南省移交了《雲南省掃黑除惡專項鬥爭督導報告》《雲南省掃黑除惡專項鬥爭督導整改問題清單》《雲南省掃黑除惡專項鬥爭督導問責建議清單》。



韓勇指出，雲南省委、省政府高度重視掃黑除惡專項鬥爭工作，深入學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神，把掃黑除惡專項鬥爭作為一項重大政治任務來推進，按照黨中央部署要求，加強領導、強化措施。省委主要負責同志親自擔任重大案件專案組組長，對重要案件親自部署，聽取匯報，堅決排除干擾阻力，為全省推進掃黑除惡專項鬥爭做出表率。結合地區實際增列4類專項鬥爭主攻重點，加大對重點案件、線索的督辦力度，查處了一批有影響力的涉黑涉惡犯罪和涉嫌充當“保護傘”案件，專項鬥爭取得明顯階段性成效，為深入貫徹落實習近平總書記考察雲南提出的“三個定位”新坐標、新要求，推動全省高質量跨越式發展營造了良好環境。



督導中發現，雲南省掃黑除惡專項鬥爭還存在一些值得重視的問題。政治站位方面，在州縣層面，有的地區和部門對專項鬥爭的重大意義理解不深，將專項鬥爭等同於一般性工作，沒有作為重大政治任務來部署和推進。依法嚴懲方面，有的地區和部門線索核查不深不透，案件查辦進展緩慢，還沒有形成高壓態勢，與中央部署要求有差距。綜合治理方面，有的地區和部門沒有把亂象治理作為專項鬥爭的重要內容，有的行業和領域還存在監管盲區，一批群眾反映強烈的亂象問題長期得不到解決，為黑惡勢力滋生提供了空間和條件。深挖徹查方面，一些地區對涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題線索挖得不夠深。組織建設方面，有的地區沒有把基層組織建設與專項鬥爭緊密結合起來，從督導組受理的來信來電舉報來看，對村（社區）等基層幹部的監管還不到位。組織領導方面，有的地區對專項鬥爭的基礎保障不足，對中央決策部署和省委工作要求研究不深，組織領導不夠得力。