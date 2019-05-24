大華網路報：馬英九王金平新見解值得深思

中評社香港5月24日電／大華網路報今天“點評”專欄說，角逐中國國民黨“總統”候選人提名的王金平日前赴福建省祭祖返台後指出，“台獨”不可行，至於大陸有關和平統一的主張，台灣應該做出“負責、有效、正確、審慎的正面回應”。



作為國民黨內本土形象強烈的人物，王金平此一說法十分有意義，也值得各界重視，既去除了他被一些人質疑其政治立場具有綠色成份，也展現出在台灣前途、兩岸關係上較高的格局與可行的途徑。



其意見和馬英九近一年來的意見一致。馬雖在“總統”任內主張兩岸關係不統、不獨、不武，但是去年他已調整為不排斥統一、不主張“台獨”、不使用武力，亦即其原本曾被質疑不符“憲法”規範的所謂不統，已有所修正。今年二月，馬英九接受美國之音電台專訪時又指出，在兩岸關係上美國幫不了台灣的忙，尤其不會幫台灣打仗。這就是說台灣必須自求多福，尋求建立與大陸和平相處、良性互動的方法。



他在專訪中進一步表示，未來台灣有兩種選擇，一是維持現狀，一是兩岸統一；在統一的條件未成熟前先維持現狀，但也要思考對大陸關於統一的建議，做出適當回應。



這項說法和前引王金平的說法沒有兩樣，都認為對國家統一問題與大陸對台政策，不應只是一直否定。他們兩位雖然都已不在位，但仍活躍於政壇，均具一定程度的代表性。甚至雙方存在恩怨而非知心夥伴，仍然對當前及未來的兩岸關係提出一致見解。主張國家統一在台灣並非主流聲音，反而正是因為如此，所以馬、王的意見才更有參考價值，畢竟政治投機者或純為選票考量是不必講真心話的。