大華網路報：累死諸葛亮

中評社香港5月24日電／大華網路報今天“是非集”專欄開首便道，且說諸葛亮引軍屯於五丈原，司馬懿魏兵只不出戰。諸葛亮乃取婦人縞素之服，遣人送至魏寨。司馬懿拆視來信，乃嘲其“窟守土巢，謹避刀箭，與婦人又何異哉！”司馬懿心中大怒，佯笑曰：“諸葛亮視我為婦人耶？”即受之，只問諸葛亮寢食，然後假裝親切，說“諸葛亮食少事煩，其能久乎！”絕口不提軍旅之事。使者回報諸葛亮，諸葛亮歎曰：“彼深知我也！”



賴清德如果讀到這一段，大概會發出心有戚戚焉的感嘆。人家對手什麼都不用做，就算聰明絕頂如諸葛亮，也這麼活活便拖累到死。賴何許人也，更如何望武侯項背？自以為“神”準，早早就把箭射出去，殊不料作為對手傀儡的黨中央，卻把靶仔給移走了。對手每天高掛免戰牌，遇到質疑，就直說“聽不懂”；不僅說好的初選，就這麼“沒收”了，賴“神”求戰，還被對手奚落，只要你讓，民進黨就會贏！



所以日前民進黨討論“總統”初選時程，身為參選人的賴清德突然現身會場，並提出新方案，讓黨裡頭嚇一跳，還有人形容說是“政變”。其實賴出此“險招”，就跟諸葛亮送女裝給司馬懿一樣，不外是表達“只求一戰”、“逼出終點”的決心，卻也難免流露出捉襟見肘、英雄氣短的實際困境。賴“神”忘了，送女裝給對手，根本沒有用，甚至也用不著！因為人家陳水扁鐵口直斷，說你還在忙初選，對手早就在忙大選了，執著一戰，一定是白搭囉！



不過，明眼人都知道，綠營這場初選歹戲，實在只是恐怖平衡下，相互毁滅的一個過程。穿女裝的司馬懿，民調低到根本沒有戰力；自以為諸葛亮的賴“神”，空有民調的加持，卻被人家高掛免戰牌，活活拖累到死。試問，穿女裝的打贏了初選，接下來大選怎麼辦？只是對於那些忙著擺鴻門宴、逼迫眾人給主子連署擁戴的人馬，表忠表態才是當前要務！至於國王是要男扮女裝？還是沒穿衣服？相信他們都會按讚，說衣服好看的啦！