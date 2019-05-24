中評鏡頭：韓國瑜現身旅展　現場民眾暴動了

韓國瑜一出現，整個會場瞬間被擠爆。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月24日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜下午1時30分抵達高雄展覽館2019高雄旅行公會旅展現場。韓剛抵達便掀起陣陣暴動，在場年輕人、參展廠商、消費者等見韓現身都紛紛拿出手機拍照。而捕捉到“野生韓國瑜”畫面的民眾還興奮地分享給同行友人，有不少民眾見韓現身，紛紛高喊“市長加油！”、“保重身體”、“選“總統”、“高雄發大財”等語，韓也微笑揮手致意。



韓近日在市議會備詢飽受不小抨擊、耳語及攻擊，但走初戶外、接近人群，韓國瑜依舊是台灣政壇的人氣王。這點尤其從現場媒體大陣仗包圍，消費民眾在旅展會場見韓現身還積極小跑步追上去，只為跟他握手或拍照，便略虧一二。



韓國瑜今日下午在高雄“觀光局”攤位前跟5月份觀光代言人“波特王”合體，聯手推銷高雄觀光。韓說，旅遊展是高雄一年兩度盛事，一是冬季旅展、另一是春季旅展。這次我們很難得有海內外500多攤在這裡展示，我們希望未來的高雄旅行業一片興旺，不管來自哪個國家、哪個地區，都可以享受到你所期待的。



韓國瑜不忘以高雄市長身份邀請海內外的好朋友旅遊能來高雄，他說高雄包括許多好吃好玩、命理風水、軍事觀光、醫療觀光、宗教、身心靈休憩等，我們都希望高雄呈現多文化、多樣貌、多觀光元素，我竭誠歡迎海內外好朋友來高雄觀光旅遊。



高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良上午接待（民進黨）“行政院副院長”陳其邁、“交通部長”林佳龍，下午又親自陪同高雄市長韓國瑜參觀旅展會場，韓也跟旅行公會個理監事大合影，大夥高喊“高雄發大財”！