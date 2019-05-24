賴遭滿清十大酷刑？朱立倫：賴先失信於蔡

左起江啟臣、朱立倫及陳宜民。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）前國民黨主席朱立倫24日下午出席全球氣候行動，談到前“行政院長”賴清德的處境表示，賴清德可能會覺得民進黨、黨中央對他不義，但賴清德本來多次承諾支持蔡英文卻又跳出來，是賴清德先失信於他們。



響應524全球氣候行動的活動24日在“立法院”前舉辦，台灣樹人會、全教總、台灣視覺藝術協會等30左右團體參與，現場聚集超過50名民眾，包括賴清德、朱立倫都出席這場活動，不過兩人先後抵達並未碰面，另有民進黨“立委”陳曼麗、國民黨“立委”江啟臣、陳宜民響應此活動。



對於賴清德，朱立倫表示，原本想說會碰到賴清德，對於賴的不滿拍拍肩膀並彼此互相祝福。會不會覺得賴清德故意錯開？朱立倫強調，不曉得有機會再見面，但沒有同框不會覺得可惜。



針對中國國民黨高雄市長韓國瑜認為賴清德遭遇“滿清十大酷刑”，朱立倫回答，韓市長很會形容，賴清德雖然會覺得民進黨中央、蔡英文對他有些不義，不過他聽過好多民進黨的朋友說，是賴清德本來多次承諾會支持蔡英文結果又跳出來，是賴清德先失信於他們。



至於前“立法院長”王金平說初選“因人設事”，朱立倫則重申，希望大家以大局為重，不要炮口對內，不然就不是花天酒地的問題，是民進黨會歡天喜地的問題。