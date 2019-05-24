中評現場：出席氣候行動會議　賴清德遭抗議

賴清德出席全球氣候行動活動僅有綠委陳曼麗陪在一旁，且兩人幾未有互動。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月24日電（記者 洪德諭）在24日下午於“立法院”前舉辦的全球氣候行動，前“行政院長”賴清德、前新北市長朱立倫原本將同框，但在賴“遲到”朱“早退”下，兩人未碰頭。觀察活動現場，朱立倫獲得同黨“立委”江啟臣、陳宜民現身力挺，賴清德雖有綠委陳曼麗在一旁，但兩人幾未有互動略顯尬，此外朱立倫獲得主辦方邀請簽名連署，但賴清德遭遇多個團體抗議，兩人處境大不同。



響應524全球氣候行動的活動24日在“立法院”前舉辦，有包括台灣樹人會、全教總、台灣視覺藝術協會等30左右團體參與，現場聚集超過50名民眾。根據事前規劃的行程，朱立倫將在下午1點10分抵達，賴清德則是在1點25分抵達，兩人原本有機會碰頭，最終朱立倫在下午1點20分抵達，因還有行程在1點35分左右離開，賴清德則因反南鐵東移自救會成員在現場，一度取消行程，最終協調後1點40幾分抵達。賴清德“遲到”，朱立倫“早退”兩人並未碰頭。



活動現場，朱立倫著有藍、紅點的短袖襯衫出席，與賴清德長袖的白襯衫抵達，朱立倫與賴清德相比較為年輕活潑。此外活動國、民兩黨分別有江啟臣、陳宜民與陳曼麗出席，不過朱立倫與黨籍“立委”較有互動，江、陳在朱立倫抵達現場立刻移到朱利旁邊，並不時有些互動，而賴清德則是被引導到陳曼麗旁邊，兩人過程中幾乎零互動，略顯尷尬。



此外，朱立倫在這場活動獲得主辦單位的支持，邀請在524全球氣候行動的聲明簽名連署，不過賴清德則是遭遇多個團體抗議，先是有南鐵東移自救會陳致曉帶著“乾淨的煤 幸福徵收”白布條踢館，進場時還有學生高喊“反對勞基法修惡”還將宣傳紙張甩向賴清德，致詞後則有護藻礁的團體則高喊“保護藻礁”，兩人處境大不同。