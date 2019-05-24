港股“五窮月”已插2431點　科技股重災

港股昨一度跌逾500點，成交992億元。 中評社香港5月24日電／市場對減息的憧憬落空，加上華為被封殺的憂慮加劇，港股一度跌逾500點，手機及科技股成跌市重災區。恒指全日跌438點，報27，267點，成交992億元。受累中美貿易戰，雖然“五窮月”還有一周才完結，惟恒指已大跌2，431點或8.2%，國指本月跌幅更達一成。分析師相信，美國的封殺行動將會是長久戰，股民目前不應試圖追入科技類股份博反彈。



貿戰加劇 國指累瀉一成更傷



香港文匯報報道，美國全方位打壓華為等內地企業，更有跡象轉向“科技冷戰”，昨日市場焦點是華為供應商“斷供”消息不斷，再有英國及日本的企業加入暫停與華為做生意，加上愈來愈多的內地科技企業被美國制裁，貿易戰愈演愈烈。市場擔心中美關係進一步轉差，貿易戰結束更遙遙無期，消息令港股昨日創4個月低位。“五窮月”還有一周才完結，恒指已大跌2，431點或8.2%，國指本月跌幅更達一成。



訊匯證券行政總裁沈振盈稱，中美雙方現時劍拔弩張，各不相讓，貿易戰只會持續下去。由於貿易戰最終一定是雙輸結局，加上雙方是全球最大經濟體，開戰只會禍及全球，從昨日英國、日本及韓國企業被迫加入戰團可見，全球的科技企業盈利都會受事件打擊。



熊市料持續數月 勿盲目撈底



他直言，政治爭鬥永遠是不理性的，不可以常理預測，更不可從經濟角度評估，故呼籲股民目前不要盲目買入科技股。港股方面，大市走勢已破壞了年初以來的上升軌，技術上出現轉向信號，正預期反彈浪已經完結，未來數月將繼續熊市的走勢。



鼎成證券董事總經理熊麗萍昨公開表示，5G概念股成為近日市場的風眼股，建議投資者只作短線部署，宜待大環境及事件明朗化才作中長線操作。她較看好中國鐵塔（0788）的走勢，料再跌空間不大，約1.6元有支持，不難重上2元以上，中線部署仍然合適。



正榮金融業務部副總裁郭家耀則認為，港股則連續多日失守250天線，內地和香港股市近期處於弱勢，交投亦比較淡靜。港股短期內會繼續向下，並下試27，200水平。



手機產業鏈震散 騰訊6連跌



科技龍頭騰訊（0700）再跌3.8%，連跌第6日，累跌近13%。手機產業鏈股份亦被震散，舜宇（2382）及瑞聲（2018）分別跌7.7%及6.4%，成為跌幅前兩大藍籌。聯想（0992）就算業績理想，但股價仍要先升後倒跌2.6%。



5G概念續捱沽 資金湧防守股



此外，早前熱炒的科技股也全線大瀉，比亞迪電子（0285）跌4.2%，通達（0698）挫4.5%，丘鈦（1478）瀉8.5%。5G概念股中興（0763）插水5.7%，鐵塔（0788）亦挫4.4%，京信（2342）瀉5.1%。



資金繼續流入防守股，電能（0006）、港鐵（0066）成為表現最佳藍籌，領展（0823）、煤氣（0003）續升。連燃氣股也成資金避難所，潤燃（1193）揚2.9%，中燃（0384）升1.3%，中油燃氣（0603）更飆5.1%。