堅持初選制度　羅文嘉：卓榮泰選擇向歷史負責

中評社台北5月24日電／民進黨“總統”初選制度僵局未解，民進黨秘書長羅文嘉今天表示，要為黨主席卓榮泰加油，當選擇向歷史與制度負責時，他是感動的，當選擇人煙稀少這條路時，他一定會陪，其實不是因為卓榮泰，因為一樣的信仰。



民進黨“總統”初選制度爭議僵持不下，卓榮泰在22日中執會中發表聲明表示，黨章、制度怎麼規定，就必須怎麼做，所有參與初選的人都一體適用，他有義務和責任要來保障這個制度。他必須對全體黨員負責，也必須對台灣未來民主的歷史負責。



中央社報道，卓榮泰的發言引發中執委爭議，更有人批評卓榮泰偏袒，羅文嘉上午在臉書發文表示，一位在媒體工作的老友問：“卓主席為什麼那麼堅持初選制度，那有這麼重要嗎？”



“那當然重要，你想看看，如果已經公告的比賽規則，在比賽進行中可以隨意更改，這個惡例一開，以後任何一次初選，只要掌握多數的人，都可以在初選進行中，指定修改對自己有利的部分，那還得了？”羅文嘉回答。



被問“可是這一次不一樣？難道我們不應該配合情勢變化做調整？”羅文嘉說，每一次大家都可以說不一樣，每一次也都會有情勢變化，如果真的不得不要做變更時，也要有共識。共識建立，要有耐心，也要合理，不能只對自己有利，對別人不利。



羅文嘉說：“回到民進黨，在最艱難的時刻，日日夜夜、一心挽回頹勢，不都是基於同樣一套信仰嗎？”



他並向黨內喊話：“同志們，我相信我們都有這樣的信仰，所以我們才會聚在一起。何況我們還要在敵人砲火下一起戰鬥，在泥濘壕溝裡一起扶持，在無邊無際的挫折與希望中，為我們的孩子全盤的奉獻挺住”。



“風浪會讓我們一時昏眩，黑夜會讓我們一時迷惘，但不要放棄我們的基本信仰”羅文嘉說，有一種病菌，如果一旦侵入你的身體組織，不會立刻讓你死亡，但是時間久了，會改變你的思想，改變你的靈魂，最後你即使還活著，你也不是原來的你。



羅文嘉說，要為卓榮泰加油，“當你（卓榮泰）選擇向歷史與制度負責時我是感動的；當你（卓榮泰）選擇人煙稀少這條路時我一定會陪你的；其實不是因為你，是因為一樣的信仰”。