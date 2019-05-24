楊秋興批噁心　韓國瑜：彼此還是好友

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月24日電（記者 高易伸）去年幫韓國瑜打高雄選戰的前高雄縣長楊秋興今日砲轟國民黨高雄市長韓國瑜為選2020說“yes, I do”太噁心，且扭扭捏捏到現在人民看了都煩。韓國瑜下午重申，他與楊秋興還是好友，兩個禮拜前還碰面，彼此握手致意也還不錯。大選過後我們溝通非常順暢，楊想擔任高雄市兩岸工作定位的副召集人他也欣然接受。希望楊繼續發揮功能，協助台商、留學生解決相關問題。



此外，針對“行政院副院長”陳其邁抨擊韓國瑜稱“連高雄市長的人選都想好了？”不懂現在是“接班時代”還是民主時代？



韓國瑜說，這怎麼可能呢？黨部有黨部的想法，又不是“我一個人說了就算呢？”只是媒體在問我“心中有什麼人沒有？”其實優秀的人才很多，他只是想到優秀的人才。將來國民黨又自己的一套機制，怎麼他一個人說了算？現在全力衝市政，等下一階段再說。



對於有網路韓黑、網軍的惡意攻擊，或操弄、帶風向？



韓國瑜說，2019年台灣民主政治正發生激烈變化，一批批網軍在鍵盤後面操控台灣政治與氣氛，這對台灣造成重大傷害，這不是台灣要追求的。希望所有好朋友理性去思考，我們台灣民主究竟要追求怎樣的價值？如果是在抹黑造謠、重傷扭曲，躲在暗處放箭，這樣的民主到已有什麼意義？理性的台灣人應該要理性思考，拒絕這樣的網軍。