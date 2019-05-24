人行再發聲穩匯率　專家：短期破7不可能

中評社香港5月24日電／繼中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝喊話穩匯率後，時隔僅四天，中國人民銀行副行長、國務院金融委辦公室副主任劉國強昨日表示，目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有也不允許“出事”。他指出，下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，但中國有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。



經驗豐富 工具儲備足



香港商報報道，劉國強昨日在接受內地《金融時報》採訪時表示，近期，受中美經貿摩擦影響，人民幣匯率出現了一定幅度的貶值。應當說，匯率對市場預期有所反應是市場經濟的內在邏輯，也是匯率發揮宏觀經濟和國際收支“自動穩定器”作用的體現。目前雖然匯率出現一些偶發性超調，但市場狀況是平穩的，沒有也不允許“出事”。



劉國強指出，下一個階段外部形勢錯綜複雜，漲、跌因素都有，但中國有條件、有能力、有信心保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。中長期看，匯率走勢主要取決於經濟基本面，良好的經濟基本面將繼續為人民幣匯率提供根本支撐。同時，從國際經驗看，大國很難發生貨幣危機。中國是世界第二大經濟體，而且宏觀調控有度、市場機制有效，更沒有發生貨幣危機的基礎。目前外部環境暫時出現的不確定性，不過是中國發展進程中的一道坎兒，不會影響中國經濟長期向好的基本面。



劉國強稱：“我們對匯率波動並不陌生，近年來在應對中積累了豐富的經驗，政策工具儲備充足，我們將進一步加強宏觀審慎管理，穩定市場預期。”



穩匯率升至金融委層面



自5月初受中美貿易爭端再起引發的人民幣匯率持續走貶以來，人行出手穩匯率的頻率愈發加快，從高層接連對市場進行信心喊話，到連續出手在香港發行離岸央票，在短短5天時間內， 人行接二連三用行動捍衛人民幣匯率。這足見當局對匯率穩定的看重。劉國強昨日的表態，也是本周以來人行第二次“出手”穩匯率。



值得注意的是，昨日劉國強接受採訪的身份不僅是人行副行長，同時也是以金融委辦公室副主任的身份，券商中國指出，這足見目前當局對穩匯率的決心已不單是在人行層面，而是上升到金融委的高度。



離岸央票的發行會對離岸市場的流動性造成一定程度的緊縮效用，一旦離岸市場出現較為明顯的人民幣空頭情緒，發行央票可以提高離岸人民幣市場的利率水平，以提高做空人民幣的成本，抑制人民幣空頭。

