人家是遁入空門 郭台銘：我是遁入黑門

郭台銘到電電公會理監事會議演講。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月24日電（記者 張嘉文）要爭取中國國民黨2020大選的鴻海董事長郭台銘今天下午到電電公會理監事會議演講，他一上台就說“回娘家真好！但我現在是要來為你們服務的！”，引來現場一片笑聲，郭還說，他在修人生另一門課，人家是遁入空門，他是遁入黑門，一大堆的抹黑、抹紅還有潑大便的，但他有正氣，對此一點都不害怕。



郭台銘今天下午受邀到電電公會理監事演講，並和弟弟郭台強同台，受到現場公會成員熱烈歡迎。郭一進到會場，看到和碩董事長童子賢，馬上把童拉到座位外面和他大大擁抱，郭並直喊著，我現在開始替你們服務，有任何問題拜託馬上告訴我。郭也一一和現場企業老闆們握手致意。



郭台銘上台時說，他今天要跟各位大哥們報告，郭台銘從此改變角色，十個人有十一個人罵他瘋了，他自己想想還真的很瘋，但這要有些勇氣，他現在說的每一句話都可以被抹黑、抹紅，但他身上充滿正氣一點都不怕，因為每分錢他都是靠自己賺來的，不是靠祖先留給他的。



郭台銘表示，他為什麼要出來參選，就是有兩件事同時發生讓他起心動念，兩岸和平遭遇重大危機，以及中美貿易打得不可開交，且深不見底，這兩個條件最近同時出來了。



而過去企業界說台灣有六缺，他認為是七缺，缺一個能做事的“中華民國總統”，而這一缺他能補上也是最適合的人，此話一出讓全場鼓掌。