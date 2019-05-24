日本重提英文名改序　專家：東方意識覺醒

中評社北京5月24日電／日本政府日前向國際媒體提出一項請求，希望將首相安倍晉三姓名的英文表述，按照日本人名的順序翻譯成“姓⋅名”的形式，即：“安倍晉三（Ade Shinzo）”，而不是按照歐美“名⋅姓”的表述方式寫成“晉三安倍（Shinzo Abe）”。



包括日本外相河野太郎在內的日本政府官員先後發言稱，希望更改日本人名英文順序。日本文部科學省國語課負責人小澤接受澎湃新聞（www.thepaper.cn）採訪時表示，“早在19年前日本文部科學省的一場審議會，就已正式提出希望更改日本人英文名順序，只是現在再度被國會議員提出來。”



對於這一變化，中國國際問題研究基金會高級研究員，曾先後駐札幌、福岡、大阪任總領事的王泰平對澎湃新聞評價說，“這是日本回歸亞洲、東方意識覺醒的表現，是個好現象”。



“姓⋅名”順序19年前就被提出



據日媒報道，日本文部科學相柴山昌彥此前在記者會上說，日本文部科學省將再次向中央政府機關、地方政府、教育機構、媒體等傳達一個二十多年前就開始被討論、19年前正式被提出的建議，希望改變日本人英文姓與名的先後順序，把姓放在前，名放在後。



隨後，河野太郎同樣提及日本國語審議會的建議，說“希望把安倍晉三寫作Abe Shinzo”。



據小澤透露，早在1993年，當時的文部科學相在一場圍繞“日語與國際社會”問題的討論上就曾提及了日本人姓名的英文表述方式的議題。



在2000年，日本國語審議會正式提出將日本人的英文名表述按照“姓⋅名”的順序進行的方針。“雖然是19年前的事，但現在再次被國會重視起來了。”小澤強調。



日本文部科學省下設日本文化廳官網公布的上述審議會的記錄寫道，“在用英文表述日本人姓名時，按照歐洲的習慣方式將本來的‘姓⋅名’順序顛倒寫成‘名⋅姓’的慣例，從明治時代就開始了，現在仍被廣泛使用。日本國內的英文新聞、英文教材將日本人姓名按照‘名⋅姓’的形式進行表述的也比較多......然而，近年來已經聽到很多意見，認為應該以原始的‘姓⋅名’形式書寫（英文名）。”



不過，小澤指出，當年文部科學省提出的希望以“姓⋅名”順序寫英文名的提議並沒有強制性。事實上，以“提高本國文化存在感、保護促進本國文化多樣性、提高日本軟實力”為戰略目標的日本文部科學省提出的上述建議，一直未能獲得廣泛應用。柴山昌彥對媒體稱，連自己名片上的英文名都是名在前姓在後，他表示“很遺憾”。

