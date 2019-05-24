卓榮泰沒收中執會？蔡英文：是當下的感覺

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午到新北市中和福和宮、廣濟宮等地參拜，支持者大約近百名到場非常熱情，一直高喊蔡英文加油，唯一支持蔡英文連任！對於初選競爭對手、前“行政院長”賴清德指國家機器跟監，蔡英文說，賴前院長以前也是執政團隊的一員，他對政府的運轉，尤其是這次執政團隊的運作都很熟悉。政府絕對不會做他所說的事情，國家機器也不會用在這種私人的事情上。



資深媒體人楊憲宏提到美國在台協會（AIT）介入民進黨初選，蔡英文表示，她沒有聽說、也不了解，但能替AIT說話的恐怕也只有AIT自己，另外她對民進黨的初選，現有的民主機制有信心，她對2020選戰有信心，對執政也有信心，對民進黨的民主機制能做出最好的決定也有信心。



新北市中和區是過去傳統深藍票倉，但因為318太陽花後續影響，中和選區“立委”目前是民進黨藉江永昌。蔡英文出席中和區廟宇參拜時，子弟兵新北市議員張志豪以及新北市議員張維倩等人都出席陪同，“內政部長”徐國勇也到場，福和宮、廣濟宮董事長游炎川也全程陪同。



蔡英文強調，我們都是執政團隊的一員，對於執政團隊的批評其實是要謹慎，不然對執政團隊不公平。



至於賴清德在出席22日中執會時，是否情緒不穩，蔡英文說，情緒的問題，她不在現場，沒有這樣的機會去了解。但是現在越接近初選的關鍵時刻，她希望大家越冷靜，畢竟對民進黨來講2020是很關鍵的選戰，必須要抱持團結的心，冷靜面對現在的情況。



黨主席卓榮泰提到蔡陣營代表林錫耀希望下週再討論，並沒有沒收中執會。蔡英文說，她相信相關講法應該是在指，中執會進行到一個接近處理的階段時，突然會議就中止了，所以當場應該很多執委感到錯愕，很多現場看直播的網友也覺得錯愕，應該是指這種感覺，“沒收指的是當下的感覺”。