台胞黃彥豪上海求醫記

中評社上海5月24日電／38歲的台胞黃彥豪23日再度造訪復旦大學附屬中山醫院。一個月前，他以危重病患的身份入院治療。這一次，處於康復中的黃彥豪特意來向醫務人員表達謝意。



黃彥豪十多年前來到大陸，先就業後創業，去年和大陸女孩馬亞傑喜結連理。



4月24日，一向身強體壯的黃彥豪突然出現胸悶、腰背痛、冒冷汗等症狀，數小時後仍未能緩解。情急之下，黃太太求助上海市台辦。台辦了解情況後，在最短時間內聯繫了在相關領域更為專業的中山醫院。



在家人的陪同下，黃彥豪前往中山醫院急診就診，並於次日轉入心臟內科監護室接受進一步治療。



因為同時出現心衰、腎衰等問題，是否完善胸腹部主動脈CT血管造影，成為擺在病患和醫者面前的一道難題。不做，診斷不明確會影響治療決策。做，患者可能面臨腎功能惡化風險。



在中山醫院多學科團隊會診的基礎上，心內科錢菊英教授、王齊兵主任醫師帶領心內科團隊反覆與患者及家屬進行溝通交流，最終通過完善檢查確診為主動脈夾層。



5月3日凌晨，正在等待擇期手術的黃彥豪突然出現煩躁不安、呼吸暫停等症狀。當時正值“五一”小長假期間，在血管外科符偉國教授的指導下，董智慧主任醫師帶領血管外科團隊放棄休息，當晚就為黃彥豪實施了手術。



“得益於心內科、心外科、血管外科、腎內科、感染科、重症監護室、心理科、神經內科、麻醉科、影像科等多學科的通力合作，醫院為黃彥豪患者確定了微創治療的策略和方案，規避了多臟器功能不全等開放手術的不利因素，並通過糾正夾層，增加心、腎功能好轉的機會，為病人帶來了新生。”錢菊英教授說。



5月13日，曾經四度收到醫院病危通知書的黃彥豪康復出院。10天後，黃彥豪和太太一起再度來到中山醫院，向曾經精心診治、照顧自己的醫護人員送上錦旗：“醫德高尚暖人心，醫術精湛兩岸芳”，“杏林妙手可回春，無微不至似親人”。



“這場大病，讓我見識了大陸過硬的醫療水平和醫護人員的高超醫術。”黃彥豪說，這也讓他對上海這座城市更有感情，對在大陸的發展更有信心。



（潘清/文 常志康/圖）