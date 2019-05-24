韓國瑜為賴抱不平　蔡建議多放心思在市政上

蔡英文下午到新北市中和福和宮、廣濟宮等地參拜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月24日電（記者 黃筱筠）蔡英文下午到新北市中和福和宮、廣濟宮等地參拜，對於中國國民黨藉高雄市長韓國瑜提及前“行政院長”賴清德正在接受滿清十大酷刑。蔡英文表示，民進黨是一個很有民主傳統的政黨，我們的民主機制也相當完備，在這個機制下我們一層又一層的決策機關，我們正在進行一層又一層的決策過程，這是一個民主必然要經過的程序，倒是韓市長可能近來要多放一點心思在市政上面。



蔡英文下午到新北市中和福和宮、廣濟宮等地參拜，支持者大約近百名到場非常熱情，一直高喊蔡英文加油，唯一支持蔡英文連任。



新北市中和區是過去傳統深藍票倉，但因為318太陽花後續影響，中和選區“立委”目前是民進黨藉江永昌。蔡英文出席中和區廟宇參拜時，除了江陪同，子弟兵新北市議員張志豪以及新北市議員張維倩等人都出席陪同，“內政部長”徐國勇也到場，福和宮、廣濟宮董事長游炎川也全程陪同。



賴清德最近是否在打悲情牌，蔡英文說，現在民進黨對於“總統”提名的事情，進入很關鍵的時刻，也希望大家這時候能保持冷靜，讓我們整個初選過程可以整合團結，可以集結最大的2020年戰力。



對於賴清德呼籲支持者要團結，蔡英文也說，還是一句老話，現在已經進入關鍵時刻大家都要冷靜。她也期待，也有信心，無論是黨主席、黨中央，還是黨的決策機制、中常會、中執會，大家都會以黨的最佳利益，跟2020集結最大戰力來考量。希望最後能做出一個對台灣最好對民進黨最好的決策。