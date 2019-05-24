新華時評：美國是四處放火的“麻煩製造者”

中評社香港5月24日電／新華社今天發表國際時評，題為美國是四處放火的“麻煩製造者”。全文如下。



最近，美國政府在對中國舉起關稅大棒、實施技術霸凌的同時，在世界許多地方重復上演霸凌和“極限施壓”戲碼，可謂四處“放火”，是十足的“麻煩製造者”。



美國限期土耳其取消購買俄制S-400型防空導彈系統，改為購買美制武器；向中東地區部署航母編隊、戰略轟炸機等，以應對伊朗所謂“潛在威脅”；宣稱將制裁俄羅斯與多個歐洲國家合作的“北溪-2”天然氣管道項目……武力恐嚇，制裁威脅，咄咄逼人。



美國搞施壓和恐嚇這一套，無非是想讓一些國家屈服，接受美國的條件，或在談判桌前對美國俯首稱臣，或在地緣政治中作出讓步，讓美國獨家獲利。然而，脅迫也好，施壓也罷，美國能夠達到目的嗎？



事實上，受脅迫各方並沒照著美方設想的劇本去演。俄羅斯和歐洲方面都已表示，將繼續推進“北溪-2”管道項目。土耳其儘管面臨極大壓力，仍不打算放棄S-400合同。伊朗外長扎里夫表示，伊朗“永遠不會在受脅迫的情況下進行談判”，“正確的行事方式是通過尊重而非威脅”。



霸凌和施壓引發的負面後果，美國領導層應該好好掂量掂量。對美國政府“極限施壓”伊朗的做法，曾參與伊核協議談判的美國前副國務卿溫迪·舍曼認為，這極大增加了伊朗重新希望獲得核武器的可能性，而這正是伊核協議本身致力於避免的。



四處耍橫鬥狠，正讓美國的國際聲譽“斷崖式”下跌。環顧世界，越來越多的國家不買美國的帳。即便是歐洲盟友也越來越不滿美國在貿易、伊核協議等問題上的霸凌做派，公開“懟回去”成常態。



美國四處“放火”的背後，是美國一些政客迷信強權即是真理，可以“通吃天下”，欲將世界拖回弱肉強食的“叢林法則”。



世界和平是人心所向，加劇地緣對抗不得人心。世界經濟和貿易已經深入一體化，人為強力阻斷乃是逆時代潮流而行，合作共贏才是正

道。